霧台山道狂飆極速滑板！「擋車封路」太囂張　男女3玩家慘了...

▲屏東縣霧台鄉台24線道玩極速滑板，3人被警方依公共危險罪嫌 函送法辦 。（圖／民眾提供、翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓女子日前在屏東縣霧台鄉台24線道玩極速滑板，張姓男子駕駛自小客車在後方以慢速度阻攔後方車輛，引起霧台鄉民熱議，並將影片被po上網，里港警方獲悉積極展開調查，發現另有劉姓男子參與，訊後13日將他們3人依公共危險罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

▲▼鄭女滑極速滑板、偵查隊副隊長陳錫明說明警方調查過程。

里港警分局轄內的霧台鄉是知名觀光景點，每遇假日經常有大批民眾入山欣賞風景，由於進出山區的蜿蜒道路路面平穩，更吸引許多重機車騎士及自行車好手前往朝聖，日前有居民在網路社群媒體po文反映有民眾使用滑板車在該區域山路高速滑行，威脅其他用路人行車安全。

分局長楊龍祥獲悉，相當重視，立即要求偵查隊及霧台分駐所展開調查，由於沿線監視器非常少，警方除調閱監視器也針對該時段路過車輛的行車紀錄器分析比對，並整合影像利用網路及社群軟體搜尋。

發現7日早上，有張姓男子、鄭姓女子（兩人均35歲）及劉姓男子（33歲，3人均高雄市人）3位無動力滑板車愛好者，未經申請利用霧台鄉山區道路之間的高低差玩極速滑板，其中張男駕駛自小客車以慢速行駛的方式阻攔後方車輛，再分別由劉男及鄭女以無動力滑板車在山路上高速滑行並做特技動作，將他們傳訊到案。

據悉，他們說，知道在台24線玩極速滑板很危險，但因找不到練習場地，才冒險在該路段練習，對此很抱歉。

楊龍祥表示，爲確保霧台山區道路用路人行車安全，已要求同仁加強違規取締外，更提出警力有限，民力無窮的理念，期望鄉親共同防護治安，發現可疑人事物，立即撥打110報案或直接向鄰近派出所報案，讓社區的生活更祥和安寧。

▲Her今天推出雅詩蘭黛「全新小棕瓶」特潤超導全方位修護露50ml 原價3950元，特價2350元

►二手票券豐富你的生活