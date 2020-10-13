南鐵抗爭戶陳致曉家開拆！白髮母屋內哭喊不要　學生遭警拖行架離

由 Wen-Chin Chen 發佈於 2020年10月12日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

台南市區鐵路地下化計畫其中兩戶抗爭戶13日凌晨突然遭到突襲強拆，一度爆發警民衝突，立委陳椒華的助理透過臉書直播表示，目前警察已經來到黃春香家後方集結，很可能等一下就會進行驅離作業，現場除了普通警察，甚至還有霹靂小組待命。而學生們頭綁布條，坐在屋內唱歌與警方對峙。

▼▲學生坐在黃家屋內，以唱歌的方式表達訴求。（圖／翻攝自Facebook／立委陳椒華）

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據了解，鐵道局中部工程處這次聯合警方採取聲東擊西的方式，一開始對外放出錯誤消息，讓抗爭戶及聲援民眾誤以為是13日凌晨5時才會開始集結警力，沒想到凌晨3時許大批警察搭著遊覽車抵達現場，還有多輛載著行動圍籬的工具車。

▼▲警察改聚集在黃家後方。

聲援學生們高喊「反強拆、保樓梯」的口號，希望相關單位不要繼續強拆；不過，13日一早挖土機已經出動，拆除另一戶抗爭戶陳致曉的家。政大的教授徐世榮清晨5時許在臉書PO出陳母難過哭泣的照片，讓網友們看了十分心疼。

另外還有網友分享陳家影片，指控相關人員不顧陳母還在屋內哭喊著「不要」，就讓挖土機開挖，拍攝者冒險拍下鐵皮遮雨棚遭拆除的一幕。而黃家方面，警方稍早已進入屋內將靜坐學生架離。

由 Wen-Chin Chen 發佈於 2020年10月12日 星期一