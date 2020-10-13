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影／桃園女酒駕恍神連撞3汽機車　沒減速撞爛車頭！恐賠百萬元

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓女子12日傍晚駕車經過桃園區春日路時，疑似恍神失控追撞前方1輛機車與2輛轎車，由於撞擊力道猛烈幾乎沒剎車，導致呂女車頭全毀，被追撞轎車與機車也受損嚴重，所幸呂女與騎士等人均僅受輕傷，桃園警方到場為呂女酒測，酒測值為每公升0.19毫克，雖未達0.25毫克，但仍依公共危險罪嫌移送偵辦，肇事原因正在釐清中。

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車(白色)追撞2輛轎車與1輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車(白色)追撞2輛轎車與1輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車（白色）追撞2輛轎車，車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車（白色）追撞2輛轎車，車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，12日下午5時50分許，53歲的呂姓女子駕駛白色轎車從春日路往南崁方向行駛，行經春日路、雙峰路口處時，疑似恍神未注意前方路口等待左轉的汽機車，先撞上機車後再追撞前方2輛轎車，造成廖姓騎士、梁姓女子等人身體多處擦挫傷，呂女也受到擦挫傷等傷勢，所幸意識均清醒，沒有生命危險。

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車（白色）追撞2輛轎車，肇事車輛嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車（白色）追撞2輛轎車，肇事車輛嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

肇事轎車車頭嚴重扭曲變形，遭追撞轎車鈑金部分與機車也受損嚴重，前車安全氣囊都爆裂，呂女恐面臨近百萬元賠償，呂女經員警酒精測試，酒測值為每公升0.19毫克，雖未達到0.25毫克，但已觸犯公共危險罪。

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車（白色）追撞2輛轎車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓女子12日傍晚在桃園區春日路駕車（白色）追撞2輛轎車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方根據監視畫面研判，呂女經過春日路口處時疑似未減速直接追撞前方3輛汽機車，造成重大車禍意外，全案將依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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