撞倒機車卡底盤強開3公里落跑　恐怖駕駛強拖行引燃火燒車全毀

記者翁伊森／嘉義報導

李姓網友家人遭車撞傷，因此上網徵求目擊者及行車紀錄器畫面，他提到家人騎車行經大林水碓附近與一汽車發生車禍意外，對方開車卻肇事逃逸，最後是因為家人機車卡在肇事車輛底下引發火苗後，肇事車輛拖了兩三公里後無法再駕駛才棄車逃逸，受傷家人被送往大林慈濟救治，卻不見肇事駕駛蹤影，警方正以車追人。

▲肇事車輛撞傷機車騎士後因起火而在路邊拋錨。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾上網尋兇，意外發現撞傷家人的肇事車輛車籍不符。（圖／記者翁伊森翻攝）

李姓網友上網徵求目擊者、行車紀錄器畫面，他提到家人12日約9點左右於水碓（梅山往大林方向）發生車禍，家人騎乘機車 、對方汽車肇事逃逸，肇事者拖行機車至水源路後起火逃逸，肇事車牌為，但此車懸掛它牌、車牌與車身不符車輛為Infiniti G35 黑色車輛。

▲肇事車輛路邊拋錨起火。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣大林鎮12日9時6分中興路二段553號發生1輛機車車禍，現場1名40歲男性騎士受傷，但碰巧的是鄰近水源路自來水廠附近，同天9時13分卻發生1輛自小客車起火燃燒，警消到場時發現車上無駕駛因此無人受傷，經查才發現自小客車應是先撞倒男騎士，然後機車車殼卡在肇事車輛底下不慎引燃火苗，因此開不了太久才在附近拋錨，但肇事駕駛也已逃之夭夭，警方正循車追兇。