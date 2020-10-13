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萬國幫強吞知名愛克發商旅！應召妹入侵慘淪炮房...幕後鬼煞曝光

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記者張君豪／台北報導

台北市萬華區西門町知名本省黑幫「萬國幫」綽號「細漢芋粿」的許文旭，日前率幫眾介入知名連鎖商旅「愛客發旅店」經營權，警方查出從2019年1月萬國幫取得該旅館經營權後，併吞該集團董事長徐豪雄名下多間旅館，並拖欠旅館地主國寶集團租金。

▲萬國幫角頭許文旭介入愛克發商旅經營，並教唆小弟潑漆遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬國幫角頭許文旭介入愛克發商旅經營，並教唆小弟潑漆遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬國幫角頭許文旭介入愛克發商旅經營，並教唆小弟潑漆遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬國幫角頭許文旭介入愛克發商旅經營，並教唆小弟潑漆遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

國寶集團不甘損失提告強制執行，萬國幫眾甚至包圍對方法務，並到國寶集團辦公室潑漆，經被害人向市警局檢舉後警方13日宣布偵破本案並逮捕萬國幫角頭許文旭。

台北市刑大偵四隊接獲線報後，與北市警局毒緝中心、中正一、中正二警分局共組專案小組，發現萬國幫角頭許文旭併吞「愛客發旅店」後對外自稱董事長，除了架空原集團徐姓負責人外，並讓應召妹進入該旅館系統賣春，甚至利用旅館VIP房間開設賭場營利，讓本在外享有優良商譽的旅館集團烏煙瘴氣。

後來許文旭刻意不償付旅館土地租金，遭欠租的國寶集團提告強制執行獲准後，許男更教唆小弟包圍協商會現場，並嗆聲揚言開戰，還教小弟到國寶集團民權東路上的辦公室潑漆示威。

警方組成專案小組報請台北地檢署檢察官李頲翰指揮，在10月12日收網逮捕萬國幫角頭許文旭及涉案幫眾及犯案工具等贓證物，訊後依違反組織犯罪條例、恐嚇取財、訪害自由等罪嫌移送法辦。

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