桃機「微出國」11、12月再加開6梯次　限量名額明早10點開搶

▲桃機樂友會好評加開，11至12月共計6梯次。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

為回應眾多民眾與航空迷期待，桃園機場微出國活動，特地再加開11、12月每周六共計6梯次。活動自明（13）日早上10點起開放線上報名，行程同樣包含機坪管制區導覽與五星級美饌饗宴等內容，有興趣的民眾可千萬別再錯過。

「出發吧！桃機樂友會」11、12月場次活動資訊：

報名網址：https://travel.airview.com.tw

活動日期：11/7、11/14、11/21、11/28、12/5、12/12

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園機場與社團法人桃園市國際機場產業發展協會於今夏聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，推出後頗受好評，自7月底舉辦以來，吸引超過6,000人爭相報名參與。

11、12月將再加開6梯次，活動自明天（13日）早上10點開放報名，每梯次限額200位，每人報名費用1,000元，12歲以下孩童優惠價800元。

參加活動者，享有當日停車優惠200元及諾富特飯店標準客房（一大床/兩小床）住宿優惠（特價3,500元，房價包含兩客樂活早餐及兩客味坊中餐廳精緻晚餐套餐）。

▲桃機樂友會好評加開，11至12月共計6梯次，每梯次限額200位，每人報名費用1,000元。（圖／桃機提供）

「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動行程包括：搭乘機坪接駁巴士進入平常受管制的停機坪與滑行道，近距離探索機場地面作業之奧秘、參觀主題候機室、享用由五星級主廚準備的餐點佳餚、久違的完稅精品血拚、全台最大機場觀景台賞機看夕陽。

另外，活動也有獎項豐富的「心跳蹦蹦」抽獎活動等，等著幸運兒將東北亞、東南亞、紐澳及歐美等多張來回機票、Apple Macbook Pro筆電、國際精品、精美伴手禮等多樣好禮大獎帶回家（得獎名單年底公布）。

▲桃機樂友會體驗活動，參加民眾活動前14日內（含）需無出入境紀錄，過程中須佩戴口罩。（圖／桃機提供）

配合政府防疫措施，參加民眾活動前14日內（含）需無出入境紀錄，過程中敬請佩戴口罩，並配合航廈入口紅外線體溫偵測。

另活動當天請務必攜帶「身分證正本」（外國籍請攜帶護照正本或在台居留證正本、若無身分證之兒童請帶「健保卡正本」、） 以供安全查驗、申借機場參觀證之用，未攜帶者將無法進入機場管制區，且恕不予以保留名額及退費。本活動設有最低成團人數（50人），主辦單位保留併團及退費的權利。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來