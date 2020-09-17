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桃機二航停車場試辦「無人自駕車旅客接駁」　上車能直達停車定點

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▲▼桃園機場以P4停車場做為實驗場地，航廈端於設定為51號上車處。（圖／桃機提供）

▲桃園機場試辦無人自駕車旅客接駁，以P4停車場做為實驗場地，航廈端於設定為51號上車處。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場配合交通部智慧科技產業發展策略，持續積極推展「智慧機場」，與創新智慧科技單位合作在機場園區試辦各種智慧化實驗。今（17）日起至22日於機場停車場試辦民眾第二航廈自駕車接駁服務，針對機場園區與航廈間接駁服務提出優化方案，並將依據階段試驗成果，評估未來接駁服務範圍擴展至機場其他停車場區域的可行性。

依據試辦計畫，第一階段先於旅客P4停車場C區推動驗證自駕車相關技術，並由勤崴國際科技股份有限公司提供相關技術設備，桃園市政府經發局協助提供車輛。

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▲▼桃園機場以P4停車場做為實驗場地，航廈端於設定為51號上車處。（圖／桃機提供）

▲自駕車試驗未來可讓旅客體驗智能設施，透過創新科技展現國門智慧形象。（圖／桃機提供）

無人自駕車將在停車場內運行，調校車輛避障、導航等軟硬體，實證場域空間妥適性，也測試無人自駕車接駁服務的實際應用可能，並預計於9月22日完成階段性試辦任務。

桃機表示，本階段試驗情境包含無人自駕車行駛道路轉彎、障礙物（含行人）辨識與減速、煞停、進出站點停靠等，並依出境及入境旅客搭乘情境，出境旅客在停車場停好車輛後，等待自駕車自動接駁至第二航廈51號會面點下車進入航廈；入境旅客走出航廈後於51號會面點上車，再由自駕車自動接駁至出國時停車位置。

▲▼桃園機場以P4停車場做為實驗場地，航廈端於設定為51號上車處。（圖／桃機提供）

▲未來旅客使用app或上車輸入車號，自駕車就會利用定位技術及導航系統載旅客至定點。（圖／桃機提供）

桃機表示，未來旅客使用app或上車輸入車號，自駕車就會利用定位技術及導航系統載旅客至定點。透過試驗車輛的自駕技術及智慧停車功能，解決過去返國時忘記停車位置，推著大批行李花時間找車的情況；此外，遇有長者及孩童同行時，自駕車搭乘更可感受智慧機場的貼心服務。

▲▼桃園機場以P4停車場做為實驗場地，航廈端於設定為51號上車處。（圖／桃機提供）

▲試驗情境包含無人自駕車行駛道路轉彎、障礙物辨識與減速、煞停、進出站點停靠等，左四為桃園國際機場公司副總經理洪玉芬。（圖／桃機提供）

雖然目前因疫情因素，旅客返國必須由親友接送或搭乘防疫專車離場，但為試驗自駕車運用可行性，透過安排機場相關工作人員及學校機關團體人員，替代入境旅客親自體驗此項創新服務，搭乘人員亦會針對體驗的舒適度、便利度、穩定性及安全性等，進行滿意度調查，做為技術應用的驗證及修正基礎。待未來疫情結束後，進行更進階的試驗，以提供旅客更高品質服務。

因應未來5G智慧機場建置，本次自駕車試驗除讓旅客直接體驗智能設施，也透過創新科技展現國門高科技形象，並展示國內自駕車及智慧停車相關智慧車輛產業鏈的階段成果：未來第二階段驗證計畫將實際在高速多車環境中進行，測試驗證自駕車於機場聯外道路行駛技術，提供旅客多元有感服務，逐步落實智慧機場願景。

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