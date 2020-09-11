計程車司機福音！機場「計程車排班APP」上路　免等人工領牌

▲為防堵疫情，入境旅客均只能搭乘防疫車隊，嚴禁擅自搭乘大眾運輸返家。（圖／機場公司提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，入境旅客人數大減，固定於機場排班的計程車司機生計大受打擊，有時排班一整天仍無法出車。桃園機場公司8月底開始導入「空中智慧排班系統APP」，司機只要透過平台登記，就不需要在機場排隊，省下的時間、油錢可以自行利用。

機場排班計程車過去使用人工排班，駕駛搭載入境旅客前，必須先前往位在桃園機場2號停車場內的計程車車場，以人工領牌方式取號，並於場內等候，依號碼排序及當日運量情況，再從停車場至計程車上車處排隊載客。

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受到疫情衝擊，600餘輛的機場排班計程車司機有時到機場等候，苦等了一整天還是沒機會出車，不只無法在市區賺錢，在機場也無法出車，等於是兩頭空，浪費時間與體力。

▲▼機場計程車空中智慧排班系統上路。（圖／機場公司提供）

機場公司統計，昨（10）日入境人數共約1500人，其中搭乘計程車約600餘人、搭出賃車100餘人、搭遊覽車或巴士約60餘人，其他旅客則是自駕車或由家人接送，估算下來每輛計程車最多也只能載到一次客人。

機場公司8月底導入空中智慧排班系統，計程車司機可透過APP排隊領牌，不需再特地開到機場以人工領牌，不需停在停車場等候，不只可避免司機群聚、省時省力，也可讓停車場多出更多空位，以利旅客使用。

機場公司表示，此系統對家住外縣市的駕駛們更是一大福音，由於系統會主動提醒前來機場的建議時間，方便駕駛自由運用空檔，也可彈性在外營業載客增加收入，只要待排定時間前抵達桃園機場報到，再到上客處搭載入境旅客即可。

▲機場計程車空中智慧排班系統上路，司機不必再到機場空等。（圖／機場公司提供）

此外，排班系統資訊也公開透明，所有駕駛人皆遵循相關領牌機制載客，達到公平合理且有效率的管理。

桃機公司表示，防疫計程車載到居家檢疫旅客前，可像一般計程車在市區攬客，若載完檢疫旅客後，必須原地清潔消毒，並開窗通風，30分鐘後即可繼續載客。據統計，防疫車隊上路以來，共有11萬人搭乘，其中約7.6萬人搭防疫計程車。