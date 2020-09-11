每月省5千元！桃機計程車司機「空中排班」　免早起跨3縣市換場空

▲防疫計程車司機大讚空中排班制度。（圖／機場公司提供）

記者李宜秦／台北報導

為節省計程車司機時間與油錢，桃機公司推出空中智慧排班系統，家住基隆的司機梁順富表示，有了網路排班系統後，他不需要再早起到機場守候，也不會等到最後都無法出車，換算下來每月省下的油錢、國道過路費、保養費約有5000元。

機場公司8月底導入空中智慧排班系統，計程車司機可透過APP排隊領牌，不需再特地開到機場以人工領牌，不需停在停車場等候，不只可避免司機群聚、省時省力，也可讓停車場多出更多空位，以利旅客使用。

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▲為防堵疫情，入境旅客均須搭乘防疫車隊。（圖／機場公司提供）

桃園機場計程車排班自律委員會組長黃宣霖表示，司機只要透過網路在系統內領牌、排班，到了出車排序60位時，系統就會通知司機至機場排班，到了40位時，就會分配車位，系統也會顯示排序車輛數、未出車排序、前面隊員等。

黃宣霖表示，透過此系統排班，司機可省下大量時間，不只不用趕著開車，可以開的更安全，也多了很多時間落實消毒作業，對司機與消費者而言是雙贏局面。

▲機場計程車空中智慧排班系統上路，司機可省下在機場等候時間。（圖／機場公司提供）

桃園機場計程車排班自律委員會組長梁順富表示，由於家住基隆，每次要到桃機領牌排班時，都必須一大早開著空車到機場等候，一路72公里開往桃機，載到的客人也不一定目的地很遠，說不定車資只有幾百元，最慘的是有可能再不到客人，還得空車回家，隔天再早起出門。

梁順富表示，長久下來收入與油錢無法平均，疫情影響生意已經掉了一半以上，對生計打擊很大。有了此系統後，他在家就可領牌，只要自行計算大約時間，搭配系統資訊，就可掌握需抵達機場的時機。

梁順富表示，省下的時間可以用來載送其他一般的旅客，有了系統幫助後，一個月的油錢、國道過路費、保養費等至少省下5000元，司機也可以睡得更飽，不用一大早出門排隊，開源節流，幾乎所有排班的計程車司機都一致好評。

▲機場計程車空中智慧排班系統資訊公開。（圖／機場公司提供）