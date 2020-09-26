3歲弟對空氣「擊掌微笑」…姊錄影嚇呆！　網爆：我兒對角落揮手

▲3歲弟對空氣「擊掌微笑」。（圖／翻攝自Reddit／@IzYaB0ii）

記者張方瑀／綜合報導

許多小孩都曾經幻想過自己有「看不見」的朋友，儘管多數無傷大雅，但常常會有意料之外的舉動讓家長嚇壞。美國一名網友就po了一段3歲弟弟玩的影片，當她伸出手對弟弟說，「再來擊掌吧！」沒想到下一秒弟弟就對著旁邊笑了起來，並伸出手想擊掌，讓這名網友嚇了一跳，因為那邊根本沒有任何人。

美國一名網友日前在網路論壇Reddit貼出一段影片，她對著3歲的弟弟說，「再來擊掌吧！」沒沒想到下一秒弟弟先是指了指旁邊，然後笑了出來，接著又對空氣做出擊掌的動作。這個舉動讓網友嚇壞了，她表示，「我弟弟居然對著空無一物的地方揮手還大笑。」

許多網友在底下留言表示，很多孩子都有所謂的第六感，對於周遭的事物都比大人敏銳，所以常常發生這種狀況，「有一次我走進房間裡，看到我1歲大的孩子正對著角落揮手，我真的嚇瘋了」、「有一次進電梯兒子還把我推開，說他的朋友要進來，但根本就沒人呀！」

有一個網友也分享他表妹「幻想朋友」的經歷，「有天我陪表妹玩扮家家酒，她把所有的杯盤放好後，我問她盤子是不是給我的，她回答我，『不，這是給波比的，他就在旁邊。』天呀，波比是我小時候養的狗，表妹從未見過牠。」

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