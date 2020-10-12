照顧老夫婦8年！看護回越南「天天打電話」　網噴淚：真的當家人

▲原PO家的看護對外公、外婆很好。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友先前看到看護欺負老人家的新聞後，忽然有感而發，想起家中先前請的越南籍看護真的超級好，不但照顧她的外公、外婆整整8年，而後雖然回到越南，還是會每天打電話關心；最暖心的是，即便外公、外婆因病相繼去世，看護阿姨對原PO一家的愛依舊不減，真的就像一家人一樣。

原PO在「爆廢公社二館」上發文表示，她家請的越南籍看護真的超級好，在台灣的8年期間，每天都無微不至的照顧外公、外婆。當時因為法規的關係，看護阿姨8年後便被送回越南，不過即便如此，她仍每天都打電話關心原PO的外公外婆，並總心心念念、想著要回台灣。

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看護阿姨最後總算如願回到台灣，繼續照顧原PO的外公、外婆，並陪伴生病的兩人走完人生最後一程。事後，看護阿姨也沒有因為外公、外婆的離世而疏遠原PO一家，她不但每天整理家裡、澆花、 掃地，還完全不起貪念，即便舅舅邀請她直接住下來，她還是以「不想造成困擾」為由婉拒，表示自己會在外找房子住。

▲原PO覺得遇到這樣的看護真的很幸運。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

除此之外，每逢外公、外婆的忌日，看護阿姨還會買東西一起拜拜，真的將原PO一家當成自己的家人般。面對這些真心對待的舉動，原PO也不禁直呼，「我們真的好幸運！遇到很好的看護。」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「把別人的家人當家人在照顧」、「真的『用心』了，謝謝你的善良」、「真的是一種緣分，希望外籍看護都能有這種好心腸」、「好的看護真的很難找」、「一定是你們家對待她也像家人，她才會無私的這麼心甘情願為你們家付出」、「有情有義的看護真的不多」、「因為你們也是她的家人」。