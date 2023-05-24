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新南向助攻　科大境外生逆勢成長「越南留學生2年增逾3成最多」

▲ 台南市勞工局持前往崑山科技大學實施「畢業留台工作法令宣導」，內容除了宣導勞動法令外，也加入就業歧視、移民法、人口販運及COVID-19防疫，並提醒境外生求職面試應注意事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疫情三年，東南亞境外生逆勢成長。圖為台南市勞工局持前往崑山科大實施「畢業留台工作法令宣導」。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

在Covid19疫情期間，全球留學人數大幅下滑，不少國家更因留學生減少，對該國教育市場和經濟帶來巨大衝擊，不過，大學問網站執行長魏佳卉今（24日）指出，留學台灣的境外生人數不減反升，其中越南成為留台第一大國，2022年越南在台學位生達1萬6141人，比起2020年增加4221人，成長幅度達35.41％，而帶動台灣境外生人數成長的關鍵，在於結合產學合作、就業，以及台商新南向供應鏈佈局的新南向專班。

儘管目前疫情趨緩，但在過去疫情期間，全球留學人數大幅下滑，包括英國、澳洲等國，因為留學生減少，對其國內的教育市場和經濟帶來巨大衝擊，特別的是，留學台灣的境外生人數不減反升，其中越南成為留台第一大國。

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根據大學問網站今天公布資料，從109學年到111學年，來台的竟外學位生人數前十名國家，前五名都維持不變，分別為越南、馬來西亞、印尼、香港、大陸，但人數變化卻南轅北轍，越南在109學年在台學位生為1萬1920人，到了111學年已有1萬6141人，增加4221人，成長幅度達35.41％，馬來西亞、印尼、香港變化不大，但陸生人數則從6032人減少到剩下3132人。

▲▼國內科大帶動來台境外生正成長，專家認為和新南向政策有關。（圖／大學問提供）

▲國內科大帶動來台境外生正成長，光是越南學生成長超過3成。（圖／大學問提供）

大學問網站執行長魏佳卉分析，近三年帶動台灣境外生人數成長關鍵，在於結合產學合作、就業，以及台商新南向供應鏈佈局的新南向專班。根據教育部統計，2020到2022年間，境外學位生成長前10名學校，7所為科大，其中前三名分別為龍華、正修、崑山，都是製造業中階技術人才培育大校，龍華境外學位生成長更一舉突破538人。

魏佳卉指出，放眼全球，高等教育向來與所屬國家社會和產業發展緊密結合，技職體系的科技大學境外生成長，反映國內中階技術人才缺口需求。對境外生而言，來台求學搭配畢業留台工作簽證，加上紅色供應鏈往越南移動，對越南學生而言，來台留學學成歸國，同時銜接當地就業市場，可說是一舉多得的生涯規劃。

▲▼國內科大帶動來台境外生正成長，專家認為和新南向政策有關。（圖／大學問提供）

▲國內科大帶動來台境外生正成長，專家認為和新南向政策有關。（圖／大學問提供）

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