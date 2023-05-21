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交往5任女友「這國籍」最好！　他嫌台女虛榮：沒本事卻要求很多

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲有男網友發文表示，認為現任的越南女友，比過去4任台灣女友更好。（圖／達志／示意圖）

記者林彥臣／綜合報導

台灣女友跟外國女友誰比較好，經常是男性聚會時談論的話題，就有一位男網友發文表示，現任交往的越南女友，比過去4任台灣女友更好，不會想從他身上滿足虛榮心，反而台灣女友「沒啥本事，卻很會要求」。此文一出，引發網友們的熱烈討論。

原PO在臉書社團《靠北女友》發文指出，就他交往過4任台灣女友，與現在的越南女友的經驗，台灣女友想的都是「有沒有吃好穿好」、「有沒有儀式感」、「節日怎樣過」、「生日做了什麼」，就連替他過生日，女友還是訂她自己喜歡的餐廳，許多行為都是以自己為優先。

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原PO接著提到，在工廠認識的現任越南女友，總是對他說，「寶貝，我跟你在一起不是為了獲得什麼，或滿足自己的虛榮心，我只在乎你能不能一直陪在我身邊，我看上的是你的耐心、好脾氣、溫柔，我只要你能一直在我身邊陪著我就好！」

原PO認為，聽到越南女友這麼說，更加確定她是值得付出的女孩，不像台女「沒啥本事，卻很會要求」。

網友對此回應表示，「只能說你太淺了啦！」、「天下烏鴉一樣黑，你要覺悟」、「娶越南的就好，不要耽誤台女的發展」、「越南妹也有爛的，不是每個人都一樣，我也遇過越南妹爛的，台灣女生也有好的，只是你沒遇到」。

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