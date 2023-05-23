灌水毆打+逼半裸餵食！苦命看護每天工作21.5hrs　惡母女下場曝

▲印尼籍看護遭到雇主虐待。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中一名侯姓女子，去年5月聘僱印尼籍看護照料中風的兒子，而侯女的2名文姓女兒，常以工作不力為藉口毆打印女，還用淋濕印女後用蓮蓬頭水柱強灌她嘴巴，再用電風扇吹，並要求印女只能穿內衣褲餵食中風的文男、每天工作21.5小時，台中地檢署偵結後起訴侯姓母女3人。

台中地檢署指出，今年3接獲通報，有雇主對看護移工私行拘禁、施虐，以非人道之方式對待及從事與報酬顯不相當的工作，調查後發現，被告侯女及其2名文姓姊妹（侯女的女兒），3人自2022年5月起聘僱印尼籍W女來台擔任看護工，照顧中風兒子文男，工作9個月期間，3人經常以工作不力為藉口，以摑掌、拉扯W女頭髮撞牆或以毆打、腳踩、扭捏、狠咬等強暴方式毆打W女。

▲仲介出面，讓侯女一家跟印尼籍女看護進行調解。（圖／移民署台中市專勤隊提供）

文姓姊妹2人還強拉W女至浴室，將其全身淋濕，以蓮蓬頭水柱強灌W女嘴巴，再以電風扇吹當時全身濕冷的W女，導致W女冰冷難受，甚至以W女外衣骯髒為由，強行要求W女於餵食文男時，脫掉外衣褲僅能穿著內衣褲，甚至以剪刀將W女內衣剪斷。

文姓姊妹再以外面疫情嚴重為由，禁止W女外出、沒收保管 W女之手機護照，限制其與家人及外界聯繫，以此等方式私行拘禁W女之行動自由，造成W女全身多處挫傷及心靈嚴重受創。W女每日工作時間從早上6點30分到翌日凌晨 3 點，長達21.5小時，每個月薪水更被巧立名目剋扣殆盡，例如W女5次洗衣費即遭扣1萬元。

▲▼女看護被打的狀況。（圖／移民署台中市專勤隊提供）

W女在印尼的配偶，因妻子數個月未與其聯繫而察覺有異，透過仲介到訪關心，仲介見W女全身傷痕且身無分文，即刻聯繫台中市政府勞工局及移民署台中市專勤隊進行營救。

▲移民署上門搜索。（圖／移民署台中市專勤隊提供）

台中地檢署在今年3月間接獲通報後，於3月23日指揮警方持搜索票，至侯女等3人住處搜索，經漏夜深入訊問後，認文姓姊妹2人涉有使人為奴隸及違反人口販運防制法等罪嫌，且有串證及湮滅證據之虞，於同月24日向法院聲請羈押禁見獲准，侯女則5萬元交保後傳。

台中地檢署於昨（22）日偵查終結，認定侯姓母女等3人，涉犯人口販運防制法、傷害罪、剝奪他人行動自由罪、恐嚇危安罪等提起公訴。