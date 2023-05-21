仙女出浴洗香香？還劍湖驚見「裸體少女」搖晃　影片瘋傳驚揭真相

▲越南2名「少女」在河內還劍湖裡沐浴，被當地民眾偷拍。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

越南網路社群最近瘋傳一段影片，首都河內市的著名觀光歷史名勝還劍湖（Hồ Hoàn Kiếm，湖還劍）風景幽美、碧波蕩漾，島上還矗立著道觀玉山祠，豈料近來竟然有2名身材婀娜多姿、長髮飄逸的年輕姊妹裸身跑進湖裡洗澡，網友形容是「沐浴仙女」，當地官員質疑影片真實性。最新消息，兩人其實是年輕男性。

根據越媒《青年報》（Thanh Niên），越南當地社群媒體瘋傳一段影片，有2名身材姣好、面容貌美的年輕少女跑到還劍湖裸身沐浴，令人聯想起貴妃出浴的美好畫面，然而這對當地民眾可是大不敬的行為，一名拍攝者笑著問道，「妳們來還劍湖做什麼？」，只見兩名少女衣不蔽體、天真無邪沐浴，引來現場正在運動、健身的民眾前往干預。

之後，兩名年輕人下船後回去工作了。該影片引來網友上千次的互動和眾多評論。

河內市還劍郡人民委員會初步判斷，該則影片有造假的可能性，因為兩名少女洗澡位置的水位深達2公尺，一般人恐怕難以在水中自由行動。

經過越南警方調查核實後，確認該起案件的發生時間點為本月16日5時左右，不過引起各界關注的兩名「女主角」並非眾所期盼的女性，而僅是在附近餐廳工作的年輕人，分別為17歲、22歲的男子，他們甚至還在還劍湖邊靠近噴泉處玩耍，之後更用衣物包走進湖裡。

報導引述警方說法強調，還劍湖、玉山祠屬於歷史風景名勝，2013年被指定為國家特殊文物，河內人民委員會更頒布規定，禁止所有人在還劍湖游泳、釣魚，違者恐面臨100至300萬越南盾（約新台幣1035至4000元）罰款。