國慶焰火台南志工服務賓至如歸　展現台南人熱情

▲2020年雙十國慶焰火10日在台南圓滿落幕，市府募集超過400名志工加入國慶焰火活動服務行列，共同綻放台南的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2020年雙十國慶焰火10日在台南圓滿落幕，市府募集超過400名志工加入國慶焰火活動服務行列，協助各局處交通指引、服務台諮詢、禮賓接待、防疫宣導、安全維護等服務，共同綻放台南的熱情。

市長黃偉哲感謝所有志工朋友的全心投入，尤其夜晚搭配發光胸章增加辨識度深獲好評，是國慶焰火成功的無名英雄。志工賓至如歸的服務，不僅協助走失旅客，亦陪伴走失狗狗找回主人。

本次國慶焰火共計吸引超過50萬人次觀賞，志工深入5個觀賞點服務站提供服務，除協助輪椅娃娃車借用外，也幫忙許多遊客遺失物協尋，有撿到手機、背包、外套等都順利找到失主，其中有許多感人的小故事。

戀愛廣場聯合服務站接獲歸仁區3位同學拾獲黑色臘腸狗1隻，因擔心主人未能認領，因此志工朋友陪伴同學們一同等待，並貼心準備紙箱安置小狗；經服務台志工持續廣播，以及各站間互通資訊，終由主人周小姐自觀夕平台趕來認領，狗狗是周小姐女兒的愛犬，如家人般疼愛，認領時喜極而泣，陪伴的志工順利完成任務也很感動。另外，有民眾通報撿拾到民宿房卡，經聯繫旅客馬小姐，亦由志工親自將房卡送回民宿，解決旅客趕回焰火現場的不便。

市長黃偉哲表示，本次台南以辦喜事的心情迎接國慶，十分感謝每一位擔任國慶焰火志工的市民朋友，提供觀賞遊客賓至如歸之服務。社會局長陳榮枝則表示，本次擔任志工的年齡層廣泛，從高中學生到高齡長者都有，青年志工藉由服務過程，將青年的創意與熱情轉化為實際參與，搭配高齡長者的生活經驗，彼此合作無間，展現志工精神。

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