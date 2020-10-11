國慶焰火散場交通人潮壅塞　黃偉哲：將檢討改進未來做得更好

▲台南市長黃偉哲指出，缺失以交通問題佔最大宗，未來台南市再舉行大型活動時，在交通及人潮疏導方面，會列為第1個妥善規劃的要項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020國慶焰火在台南10日晚順利落幕，因參加活動人潮遠高於預期，導致散場時人車壅塞，台南市長黃偉哲11日表示，他給天空的焰火及演出活動打100分，地上的交通及相關措施則打70分，還需要再檢討努力。

黃偉哲市長指出，缺失以交通問題佔最大宗，治安方面則大致良好，環境清潔部分，環保局出動大批人力，光是清理垃圾就清到凌晨4時多。

黃偉哲指出，依據電信公司提供的資料，估算10日湧進了50萬2000人潮。台南市先天條件較不足，第1是沒有捷運，第2是公車路線有限，第3是即使臨時增調接駁車，因街區路幅狹窄，湧進來的人潮又非常多，一次要疏散出去是非常吃力的事。市政府特地在焰火施放結束後安排知名藝人表演，就是希望吸引年輕人留下，將參加活動的民眾逐批疏散，但想不到來的人仍遠遠超過預期。

黃偉哲強調，雖然有種種不可控的因素造成人車壅塞，市政府還是要檢討如何改進。他也感謝第一線的員警、義交及交通局同仁，努力指揮交通疏散人潮到深夜。並表示未來台南市再舉行大型活動時，在交通及人潮疏導方面，會列為第1個妥善規劃的要項，希望一次比一次做得更好。

交通局11日稍早前表示，這次在活動會場周邊規劃的北側、東側、南側4萬餘格汽機車格位全部爆滿，各接駁站因湧入超乎預期的接駁人潮，一度造成排隊動線、乘車秩序混亂，經現場交通局工作人員緊急應變，增加排隊動線，及接駁車全力運行，才逐漸提高接駁疏散效率，交通局表示，接駁區等候動線空間、導引服務人力不足、接駁車專用道未充分發揮效果，都是未來舉辦各類活動交通疏運的改善重點。

交通局長王銘德指出，不少遊客擔心搭不上台鐵、高鐵的末班車無法返家，紛紛向黃偉哲市長求助，交通局迅速協調台鐵於11日凌晨1時再各加開一班北上嘉義、南下潮州的區間列車，同時協助原要搭高鐵末班車的遊客轉乘台鐵、或國道客運，讓所有人都能順利回家。

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