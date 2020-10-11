2020國慶煙火台南絢爛落幕　現場創造4千萬商機！

▲台南市安平觀夕平台、台灣船園區、億載金城及四鯤鯓等地規劃480攤道路市集，估計創造近4000萬元消費額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為讓民眾在觀賞炫麗煙火的同時，亦能品嘗各種美食，特別於觀夕平台、台灣船園區、億載金城及四鯤鯓等地規劃480攤道路市集，估計創造近4000萬元消費額，現場有許多深受市民朋友及遊客最愛的美食，其規模和種類繁多的攤販都令人印象深刻。

黃偉哲市長說，後疫情時期為了振興經濟，台南於7月份開始所舉辦「台南好禮月月抽」活動，適逢國慶煙火在台南施放，經統計國慶假期台南各飯店平均住宿率高達98％，前兩日發票登錄金額增加4000餘萬元，預估今日登錄金額可以突破30億元，第3次抽獎活動即將在10月15日舉行，呼籲手上有發票尚未登錄的民眾，儘早上網登錄，越早登錄中獎機會越高。

經發局長陳凱凌說，市集區昨晚每個攤商前都大排長龍，估計每攤營業額落在8-10萬之間，現場攤商表示人潮比預期超出許多，很多東西還不到7點就已經賣光，只好緊急請人幫忙補貨。活動結束後為還給用路人一條整潔乾淨的街道，昨晚於國慶焰火市集結束後，立即動員超過40名人力協助攤商撤場，並積極協調環保局增派水車進行環境清洗作業，所有清潔整備作業均已於凌晨4時左右完成，感謝市民朋友的體諒與市府團隊的辛勞。

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