台南山上花園水道博物館迎接館慶　 迎來70萬名入園遊客

▲山上花園水道博物館迎來了第70萬名入園遊客，是來自台南安平的楊姓夫妻及一對子女，市長黃偉哲也親自到場見證這歷史性的一刻，並且贈送紀念商品及1年免費入園門票。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

去年10月11日開園的山上花園水道博物館，迄今正好滿1年，11日下午1時半，園區也迎來了第70萬名入園遊客，是來自台南安平的楊姓夫妻及一對子女，市長黃偉哲也親自到場見證這歷史性的一刻，並且贈送紀念商品及1年免費入園門票。

首度來到水道博物館的楊太太興奮的表示，很早就知道水道博物館，但因為一直抽不出時間，這次聽說館慶有相當多的活動，想說帶著孩子來走走，想不到居然能成為第70萬名入園遊客，真是太幸運了。

黃偉哲市長表示，很開心第70萬名遊客的禮物是留在台南，不過更要感謝全國遊客對水道博物館的支持，水道博物館開館1年就創下入園人數70萬的紀錄，如果不是年初疫情影響，成績應該會更好；由於園區除了國定古蹟水道建築外，還有廣闊的戶外空間，以及豐富的生態，很適合各年齡層到訪；博物館開園後，搭配鄰近的化石館、南瀛天文館、南科考古館及樹谷園區，已經成功打造出博物館聯盟，也帶動山區觀光產業。

文化局葉澤山局長指出，明年開始，除了持續既有的規畫建設外，也將強化博物館典藏及教育功能，寓教於樂，讓博物館成為全民共享的文化休閒場域，歡迎大家繼續支持，讓博物館入館人數能夠盡快突破百萬大關。

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