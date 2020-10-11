國慶焰火台南交通擠爆全卡關挨轟　交通局：接駁缺失策勵改進

▲2020國慶焰火湧進50餘萬人觀賞，各接駁站因湧入超乎預期的接駁人潮，一度造成排隊動線、乘車秩序混亂，經緊急應變增加排隊動線，及接駁車全力運行，警方全力疏導人車才完成疏散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶焰火台南安平區施放，湧進50餘萬人觀賞，為市府原先預估約20~30萬人幾近2倍，規劃的北側、東側、南側的4萬餘格汽機車格位全部爆滿，各接駁站因湧入超乎預期的接駁人潮，一度造成排隊動線、乘車秩序混亂，經現場交通局工作人員緊急應變，增加排隊動線，及接駁車全力運行，才逐漸提高接駁疏散效率。

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台南市交通局表示，接駁區等候動線空間、導引服務人力不足、接駁車專用道未充分發揮效果，都是未來舉辦各類活動交通疏運的改善重點。

交通局局長王銘德表示，市府原先預估觀賞2020國慶焰火的遊客約20~30萬人，交通局規劃分層管制、雙鐵運輸、區外轉乘接駁、調撥車道等交通管制措施及接駁疏運計畫，動用310輛接駁車、規劃北側、東側、南側臨時停車場4萬餘格汽機停車格位，在雙鐵車站及各臨時停車場設立接駁站載運遊客前往主會場，及3副會場，管制區內另有接駁車載送遊客在安平地區觀光。

王銘德指出，10日上午10時起實施分層管制，下午2時啟動接駁服務，2小時後，在大台南智慧交通中心全程監控的國慶假期交通疏運小組發現，北側、東側停車場已近滿場，湧入人潮車流已超乎預期，但南側停車場僅約有20％使用率，疏運小組立即透過即時訊息發布、協請警廣電台引導遊客往南側副會場，下午6時臨時停車場均已爆滿，現場工作人員協助擴大路邊停車範圍，吸收陸續前來的車輛停放，並引導前往接駁站搭車進入會場。

由於，出入安平地區的道路路幅不大，規劃的接駁車專用道被遊客車輛駛入，致接駁車專用道沒有充分發揮效果，各接駁站也因腹地太小，排隊等候動線、乘車秩序混亂，致候車遊客情緒不佳，經現場工作人員緊急回報應變增加排隊動線、大台南智慧交通中心配合調控接駁公車路線號控，才逐漸提升接駁效率，惟仍有部分遊客因搭不上接駁車無法觀賞國慶焰火。

交通局局長王銘德說，因湧進國慶焰火會場人數高達50餘萬人，超出原先預估20~30萬人幾近2倍。依大會統計資料，戀愛廣場、億載金城、台灣船園區及觀夕平台部分就占了45萬人次，概估約有1萬5千部汽車、10萬部機車在2個小時內透過安北路、安平路、永華路、健康路進出會場，遠遠超過道路容量，但交通局與警察局人員，在智慧交通中心全程監控瓶頸路段，即時透過號誌控制疏解主要幹道車流。

市長黃偉哲亦於國慶焰火施放結束後，立即趕赴大台南智慧交通中心指示疏運小組注意離場車流引導、接駁疏運事項，務必讓每位遊客順利返家。

10日晚8時起，離場交通管制措施啟動，交通局在健康路、永華路、和緯路實施調撥車道、警察人員在安北路、安平路、民權路、和緯路、永華路、健康路、中華西路、清水路及濱南路等重要管制路口作交通指揮引導、配合即時號控調整綠燈秒數，且為了快速疏解因散場初期，在安北路上考量大量湧出之行人安全，而不得不暫緩發車的接駁班次，晚上9時多起緊急協調府城客運再加派25輛接駁公車因應離場接駁疏運作業，加快接駁疏散速度，晚間10時，南側會場疏散完畢，40輛接駁公車調往支援東線、雙鐵接駁路線；晚間11時30分，北側停車場完成疏散，市區道路逐漸恢復暢通，東線及雙鐵接駁疏散效率大為提高，於11日凌晨零時開出最後一班往台鐵的接駁公車。

交通局長王銘德表示，不少遊客因擔心因久候離場接駁車搭不上台鐵、高鐵的末班車無法返家，紛紛向市長黃偉哲求助，交通局迅速協調台鐵於11日凌晨1時再各加開1班北上嘉義、南下潮州的區間列車，同時協助原要搭高鐵末班車的遊客轉乘台鐵、或國道客運，順利完成國慶焰火的疏運任務。

交通局表示，經統計進場接駁公車310輛、接駁1580車次、載運68746人；離場再加派25輛接駁公車，共335輛接駁公接駁1630車次、載運71246人；北側、東側、南側等8處臨時停車場共4萬餘格汽機車停車位，全部爆滿，加上擴大路邊停車範圍，停車秩序均良好。

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