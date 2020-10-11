頻北上跑行程佈局2024？　鄭文燦：以任期做滿為目標是最基本的

▲游錫堃、鄭文燦11日出席公督盟募款餐會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

桃園市長鄭文燦近期頻北上參加行程，是否佈局2024選舉引發聯想，11日他與立法院長游錫堃一同出席公督盟募款餐會，面對媒體詢問「市長任期會不會做好做滿」，鄭文燦表示，每個政治人物都應該把政見落實、任期做滿作為目標，這是基本的。

鄭文燦今出席公督盟募款餐會，會前受訪時表示，他當市長也會參加一些不同縣市的活動，今天公督盟舉辦募款活動，因公督盟創會理事長顧忠華是他的老師，特別來表示支持。

鄭文燦表示，他當過三年國會助理，當時利益團體、公民團體沒有現在活躍，國會的透明自主對公民社會的充份回應是蠻重要的，我們表示支持，相信現在透明度比以前更高，這比較重要。

對於媒體詢問「市長任期是否會做好做滿」，鄭文燦表示，每個政治人物都應該把政見落實、任期做滿作為目標，這是基本的。至於最近很常出席台北活動，是否有意向中央發展，鄭回應「我出席頻率跟以前一樣。」

至於傳聞卸任後可能接閣揆，鄭文燦則強調，這屆任期過不到一半，他是一天當三天用，而每個政治人物都要把現在做好，總統把總統角色扮演好 、院長把院長角色扮演好、市長把市長的角色扮演好，這就是國家之福。

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