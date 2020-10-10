游錫堃：台南是台灣歷史的起點　施放國慶焰火別具意義

記者林銘翰／台南報導

為慶祝雙十國慶，今年國慶焰火首次移師台南舉行，立法院長游錫堃10日晚間赴台南出席國慶焰火施放活動，他表示今年是台南第一次舉辦國慶焰火大會，安平是台灣歷史的起點，也是台灣文化源頭，而「台灣」這個名字也是從大員發展而來，所以國慶焰火選在台南施放特別有意義。

▲立法院長游錫堃赴台南出席國慶焰火晚會。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃10日晚間在立法院秘書長林志嘉的陪同下，與總統蔡英文、副總統賴清德、台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良、總統府祕書長李大維、內政部政務次長陳宗彥、民進黨立委陳亭妃、林宜瑾、郭國文、黃世杰、賴惠員、國民黨立委陳以信等人，以及台南市多位地方區長與議員共同出席於台南市安平區舉行的國慶焰火晚會。

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃致詞時表示，他非常榮幸擔任慶籌會主委籌備今年國慶焰火，並向蔡英文的支持以及各部會首長的配合表達感謝之意。他也感謝黃偉哲所領導的團隊，在有效率的籌備之下讓今年焰火大會可以順利舉辦，以及台南市議會郭信良及其團隊的用心，對焰火施放地點提供了很多好的建議，讓大家都能欣賞到精彩的國慶焰火。

游錫堃指出，雖然今年受到疫情影響，但還是非常感動看到許多克服困難的觀眾前來欣賞，讓國慶焰火大會富有光彩。他也提到，今年是台南第一次舉辦國慶焰火大會，會選在台南是有特殊的原因，因為安平是台灣歷史的起點，也是台灣文化源頭，而「台灣」這個名字也是從大員發展而來，所以國慶焰火選在台南施放特別有意義。

游錫堃強調，由於台灣現在的國際能見度越來越高，也藉由這個機會讓大家知道，台灣從大航海時代跟國際接軌就是從安平開始。

▼台南國慶焰火晚會。（圖／游錫堃辦公室提供）



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