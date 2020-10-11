「中共近幾個月有示弱！」　游錫堃：對岸今年主動挑起戰事機會不高

▲游錫堃、鄭文燦11日出席公督盟募款餐會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦11日出席公督盟募款餐會，針對國台辦稱造成兩岸關係緊張的根本原因是民進黨不承認九二共識、推動謀獨行徑、勾結外部勢力挑釁。對此，游錫堃受訪時表示，大陸最近幾個月對台灣很積極、兇悍，除非有擦槍走火，否則他認為大陸今年主動挑起戰事的機會不高。

總統蔡英文10日發表國慶演說，在兩岸關係部分強調維持和平不冒進。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，造成兩岸關係緊張的根本原因是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識、干擾和阻撓兩岸交流合作、推動一系列謀獨行徑、勾連外部勢力進行挑釁，「只有回到九二共識政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。」

對此，游錫堃11日受訪時回應，大陸最近幾個月對台灣很兇，機艦繞台越過台海中線、甚至進入西南空域，次數非常頻繁，但他認為，「大陸今年主動挑起戰事的機會是不高」，除非有擦槍走火或是因長期以來戰狼外交太過強勢，美國不知道會有什麼動作，「若純粹就中國部分，看起來非常積極、好像很兇悍，事實上我覺得，今年中國要挑起戰事的機率不高。」

游錫堃表示，這幾個月來「中共有收斂、有示弱」，他表示，8月5日中國外交部長王毅接受新華社專訪，特別提到南海諸島是地區國家的共同家園，希望重新啟動南海準則，希望南海變成希望之海、友誼之海、和平之海，「這就等於退縮，南海的緊張就一下子大幅減少。」

游錫堃說，在此之前，中共一直把南海當自己的主權領土，尤其回顧2015年，習近平曾三度公開講過，南海諸島自古即是大陸領土，顯示王毅今年8月的說法已大幅退縮。

游錫堃表示，南海緊張已經降低，但美國一直不跟中共對話，他認為，中共現在一直要逼美國對話，所以一直在侵擾台灣，看得出來他的目的是要逼美國跟他們談話，因此認為中國不會在最近挑起戰事。

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