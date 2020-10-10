國慶升旗　鄭文燦：台灣價值獲國際認同，桃園發展更好

▲桃園市長鄭文燦指出，台灣經歷疫情挑戰，台灣價值獲國際認同。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦10日於府前廣場，率市府團隊出席「國慶升旗典禮」指出，今年是令人難忘的一年，台灣經歷疫情挑戰，展現中華民國台灣的韌性，寫下全球防疫典範，讓世界看見台灣，不僅成為光榮的符號，也讓更多國家重視台灣存在的價值，期盼疫情退散、台灣平安、經濟振興，桃園市政更符合市民期待，城市發展更好。

▲鄭文燦率市府團隊出席「國慶升旗典禮」。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，桃園位於防疫第一線守護國家，扮演不可或缺的關鍵角色。在疫後經濟，桃園展現活力，各項市政和建設也未停下腳步，包括桃園航空城計畫、亞洲‧矽谷計畫及前瞻軌道建設計畫等，帶動桃園成長的三支箭，皆一項項努力往前走。

他說，桃園航空城計畫是桃園跨時代的建設，預計今年11月9日公告區段徵收，進入實質建設階段，未來引進產業，提升機場營運能量，成為除了桃園及中壢以外的第三個都心，奠定未來競爭力基礎。

▲國歌領唱歌手林佳音及新興高中合唱團與大家一起合唱國歌，慶祝國慶。（圖／市府提供）

亞洲‧矽谷計畫則規劃成立創新聚落，推出科技事業計畫，且桃園會展中心預計今年10月24日正式開工，未來提供舉辦會議、展覽空間，帶動各產業交流。軌道計畫攸關桃園百年建設，市府依規劃目標逐步推進，改造桃園城鄉風貌，打造桃園三心六線，包括鐵路地下化綜合規劃已核定，桃園站及中壢站已開工；捷運綠線興建動工中，且進度超前，而捷運棕線、三鶯線延伸八德段、綠線延伸至中壢等建設，都已完成可行性報告，進入綜合規劃核定階段中，桃園捷運從夢想到實際落實，從規劃到工程，一步步邁向捷運建設時代。

民政局長陳靜航表示，國慶升旗典禮，由新興高中樂儀隊展開序幕表演，及新興高中啦啦隊帶來動感活力的演出，並由國歌領唱歌手林佳音及新興高中合唱團與大家一起合唱國歌，慶祝國慶。

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