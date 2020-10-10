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兩岸若開戰「首日就投降？」　季麟連怒嗆：好膽就來啊！

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▲▼中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連。（圖／記者袁茵攝）

▲中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中華民國中央軍事院校校友總會10日在台北市政府市民廣場舉辦「璀璨雙十捍衛中華」踩街嘉年華活動，面對前國安會秘書長蘇起8月曾自稱引述美國高層說法，「兩岸一旦發生戰爭，台灣一天就會投降」，總會理事長季麟連嗆說，「好膽就來啊！」

針對蘇起過去曾經引述美國高層說法，「兩岸一旦發生戰爭，台灣一天就會投降。」季麟連10日在台北市政府市民廣場受訪時直嗆，「來打打看！好膽就來啊！大陸現在多大，70年來敢過來台灣海峽嗎？不會的！」

除了季麟連評論蘇起的言論，台北市長柯文哲也在一早表示，民主自由還是台灣政治核心，也不是天上掉下來的，是過去犧牲很多人時間換來的，「台灣人民對民主自由不但珍惜，也用全力去保有。」

柯文哲提到，兩岸之間距離這麼近，雙方火力也不是太差，開戰一天死傷慘重也是預料中的事情，但不可能因此怕開戰，甚至打一天因為死傷慘重就投降，「現階段台灣人民對民主自由的堅持，還是相當堅持，我覺得那倒不會是蘇起講得那樣。」

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