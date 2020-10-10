蔡英文稱讚藍營提台美關係議案：對內競爭是日常、對外應團結

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶演說時，提到國民黨近期提出促進台美關係的議案，獲得朝野黨團無異議通過；她呼籲國內各政黨應攜手，「對內，互相競爭，立場針鋒相對，這是民主日常；不過對外，應該團結帶領國家度過挑戰」。

▲109年國慶大會，蔡英文總統與立法院長游錫堃向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文表示，這段時間，可以明顯感受到，台灣人民在對外關係以及國家安全的議題上，彼此的距離正在拉近。台灣人民都希望區域的和平繁榮，能夠安定永續。

在朝野政黨間，蔡英文提到，最近在立法院，在野黨提出促進台美關係的議案，獲得朝野黨團支持，無異議通過；此外，還有六都首長一致對外，共同抗議，成功更正了國際組織矮化台灣的做法，這些都是跨黨派合作，團結表達立場的表現。

蔡英文呼籲國內各個政黨，一起攜手努力，「對內，互相競爭，立場針鋒相對，這是民主日常。不過，為了國家的生存發展，為了自由民主的價值，對外，我們都應該團結努力，攜手帶領國家度過挑戰。」

蔡英文表示，如同過去71年來，台灣經歷的一切，困境磨練出我們的堅韌，挑戰激發我們的志氣，一場疫情，可以凝聚出台灣人民團結的意識，給我們繼續前進的勇氣，「我們守住疫情防線、發展經濟戰略、穩定區域局勢、捍衛台灣安全，為的是什麼？就是要把一個壯大的國家，留給台灣的下一代。」

▼109年國慶大會，蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

