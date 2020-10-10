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蔡英文喊話中國「正視台灣的聲音」　促成有意義的對話

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記者蔡文鈴／台北報導

國慶大典10日隆重登場，總統蔡英文發表演說，屢次向中國喊話，要求對岸「正視台灣的聲音」，在符合兩岸對等原則下，願意促成有意義的對話，這是全台灣人民的共識，也是朝野的共識。

蔡英文表示，一直都密切關注區域安全情勢的變動，從南海、東海主權爭議，中印衝突，到台海局勢的變動，乃至各國關切的港版國安法實施，印太區域的民主、和平與繁榮，正受到嚴峻的挑戰。

蔡英文強調，我們堅持主權以及守護民主價值的原則，不會改變；但在策略上，也會保持彈性、靈活應變。情勢在改變，只有超前部署，才能掌握未來，才不會在變局中隨波逐流，甚至被別人決定了命運。

蔡英文指出，我們將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，秉持「價值同盟」的原則，在國際社會廣結善緣，並且跟理念相近及友我國家，持續提升夥伴關係；我們也會更積極地參與區域及國際的多邊合作和對話。

蔡英文說，維持和平及促進繁榮發展，這就是中華民國台灣，在區域中最重要的價值。我們要做良善力量的倡議者，將進步及良善的價值，推廣到全世界。

此外，對於中國領導人習進平最近在對聯合國的視訊演說中，公開表示「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」，蔡英文認為，在區域國家、乃至於全世界，都擔憂中國擴張霸權的此刻，我們希望，這是一個真正改變的開始。

蔡英文說，在全球高度關注印太及兩岸局勢變化的重要時刻，北京如果能正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，相信一定可以化解區域的緊張局勢。

蔡英文強調，面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。

蔡英文表示，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。

▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

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