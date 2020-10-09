酒駕撞人落跑超商猛秒灌水600cc　他拖延30分鐘...吹氣結果曝

記者許宥孺、徐愷昕／高雄報導

高雄市苓雅區9日凌晨發生一起車禍事故！61歲馬姓男子酒後騎車上路，行經一十字路口時右轉未注意路況，當場撞上直行的謝姓騎士，2人皆受到輕傷。不過肇事的馬男案發後隨即棄車逃逸，跑至附近超商猛喝600毫升的水，員警到場後他仍不斷拖延酒測，但耗了30多分鐘酒測值仍超標，立即被帶回派出所依法偵辦。

▲馬姓男子酒駕後肇事逃逸，只見他跑至附近超商猛灌水，一心想拖延酒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方到場時發現肇事男子並未在現場，經目擊民眾指稱才知，原來他跑到超商灌水。（圖／記者許宥孺翻攝）

馬男9日凌晨0時39分酒後騎車上路，在行經三多、福建街口處時，右轉不慎撞上31歲騎乘機車的謝姓民眾，2人雙雙雷殘，所幸都只受到輕傷。事後謝男報警處理，未料警方到場時卻不見馬男人影，經一旁目擊民眾指稱才知，原來案發當下他馬上棄車逃逸，衝到對面的超商猛灌600毫升礦泉水，遂立即派員前往逮人。

馬男遭逮後第一時間否認喝酒，供稱是一時心慌才離開現場，但警方要對他進行酒測時，他卻一再拖延，甚至還打電話請求朋友來派出所，就這樣在警局耗了30多分鐘，不過最後酒測值仍高達0.28，明顯超標，目前全案調查後依公共危險及肇事逃逸案函送高雄地檢署偵辦。

►偷偷分享少女秘密！

▲肇事男子被帶回警局時還請朋友前來幫忙拖延，不過耗了30多分鐘酒測值仍超標。（圖／記者許宥孺翻攝）