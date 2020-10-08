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媽一回頭！2歲兒瞬間移動「拿多多等結帳」　網見結局：教得太好了

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▲▼媽媽轉帳，發現兒子拿好多多，在櫃台等結（圖／翻攝爆廢公社）

▲安安等刷完條碼，才敢拿下來喝多多！（圖／吳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

孩子尋找零食的絕技，根本是天生內建的！一名媽咪笑稱，日前去超商轉帳，讓兒子放風幾秒鐘，沒想到小小年紀竟有「瞬間移動」的技能，早已把多多放在櫃台上，等著她來結帳，甚至喝完後，還知道要丟垃圾，接著熟門熟路去冰櫃再拿一瓶，掀起近7千人笑回，「有前途，不怕餓到肚子！」

台中一名吳姓女網友在臉書《爆廢公社》分享近2歲兒子「安安」的超萌趣事，今（5）日上午，原PO去超商轉帳，正在操作機台同時，底下兒子不斷調皮躁動，眼看交易快結束，也環顧四周很安全，她便放任兒子自由活動去，「因店員都跟我們很熟，我想說一下子沒關係。」

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怎料短短幾秒鐘時間，原PO轉過身後，發現兒子的身影出現在櫃台前方，桌上還冒出一瓶養樂多，只見他眼睛發亮，乖乖等著店員叔叔結帳ing中。看見這爆笑一幕，原PO哭笑不得直呼，乖巧的安安還知道要刷完條碼才可以喝。

原PO也笑虧，終於知道為何超商的養樂多都要放在貨架最底層了，「完全符合小小孩的身高啊！」看著兒子喝完多多後，但鬧劇還沒完，原PO驚呼，「重點喝完丟垃圾桶後...走過去再拿一瓶，當作自己家的冰箱就對了！」

▲▼媽媽轉帳，發現兒子拿好多多，在櫃台等結（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友們讚爆家教！（圖／翻攝爆廢公社）
強迫入坑的貼文曝光後，讓一票爸媽超有感回應，「我女兒去7-11也都鎖定多多，也知道要去線內排隊等畢畢結帳」、「真的～那種小孩的玩具啊，餅乾糖果都放很低 」、「拿罐多多還要晃到旁邊拿個布丁，結帳後就嚷嚷～～開～要吃吃」、「小小孩都自帶這些技能」、「商品的位置，都有經過大數據的分析才擺放的」、「還知道要等結帳後才能喝，值得獎勵一下」、「我女兒都直接牙齒咬 強迫購買的概念」、「好可愛哦～現在就這套路長大不得了」。

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