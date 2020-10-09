咖啡買2送2、手搖飲只要1元！雙十連假開跑「超狂優惠」一次看

▲超商雙十連假優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

連續3天的雙十連假正式登場，為搶攻出遊人潮，4大超商也推出超狂優惠，有咖啡買2送2、餅乾最低只要1折，另外還有甜甜圈買3送1、手搖飲只要1元，把握機會搶喝。

▲7-11至10日前推大美式、拿鐵買10送10。

●超商

●7-11

7-11即日起至10月11日推出CITY CAFE特大美式、特大拿鐵、現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選第2杯半價優惠，不限冰熱。另至10日前還有大美式32杯只要1010元，相當於現省430元及大拿鐵26杯1010元，現省420元，冰、熱各限量10萬組；11日前則有CITY CAFE特大美式、CITY TEA現萃茶經典純奶茶通通買10送10。

●全家

全家即日起至11日全家有會員指定特大冰美式2杯66元，會員每日限購2組，以及酷繽沙2杯100元，每日限量1萬份，會員每日限購2組。另最新的厚豆乳拿鐵至20日前也有第2杯7折優惠。

●OK mart

OK mart即日起至10日推出大杯冰或熱美式、拿鐵買2送2優惠，加碼祭指定糖餅如「卡迪那德州薯條茄汁口味」、「樂事美國經典原味」任2件抽抽樂最低1折起，另還有MIT指定襪類享9折優惠。

▲鶴茶樓誠品南西店限定「難吸橙品」10日限量50杯只要10元優惠」。（圖／鶴茶樓提供）

●甜點店



●辻利茶舗

辻利茶舗遠百信義店即日起至11日推出買1送1活動，首日有買經典白玉百匯送輕抹茶，10月9日買辻利濃茶卷切片送辻利拿鐵、10月10日買辻利霜淇淋紅豆白玉送輕抹茶、10月11日買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵，其中，蛋糕以現場供應品項為主，每日限量，售完為止。

●鶴茶樓

鶴茶樓誠品南西店10日祭出限定飲品「難吸橙品」限量50杯只要10元優惠，11日再加碼有「鶴頂紅茶」、「綺夢那提」、「舶來鮮豆奶」3款飲品通通只要1元，限量200杯。

●Mister Donut

Mister Donut即日起至11日推出甜甜圈買3送1，提醒需含2款指定商品，並以價低優先贈送，不得與其他優惠併用。

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