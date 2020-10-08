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社會 社會焦點 保障人權

找遺失皮夾一出巷口18萬元飛了　騎士崩潰「警察騙我」仍慘輸

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記者黃翊婷／新北報導

李姓男子今年6月17日下午4時許騎車外出尋找遺失的錢包，一出巷口就因為闖紅燈被警員攔停，加上身上有酒味卻拒絕檢測，結果挨罰18萬元、吊銷駕照。他認為是警員故意誘導拒測，崩潰提出行政訴訟，最後還是被法官裁定駁回，全案仍可上訴。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲李男睡醒發現皮夾遺失。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

李男在判決書中主張，6月16日晚上他在朋友家喝了半瓶紅酒和兩罐啤酒，接著搭乘計程車回家，直到隔日早上10時許起床才發現皮夾不見了，過了大約6個小時他外出前往警局備案，結果前腳才剛離開，後腳警員就追上來說要酒測，「我從頭解釋了一遍，加上距離飲酒已經隔了18小時，警員就建議我拒測，說如果測了超標會有前科，而且罰的錢也跟拒測差不多，還可以分期付款，只要繳完第一期一萬元即可領回機車，剩下的可以拖欠或不繳。」

李男強調，當時警員沒有明確告知酒測後會如何罰鍰、處罰，他一時慌張答應拒測，哪知道到了裁決處事情全都不一樣了，「我身為百姓有受騙上當的感覺，對警察公權力也大打折扣，警員有誘導拒測之嫌」，因此提告希望法官撤銷18萬元的罰單。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲李男認為警員故意誘導他拒絕酒測。

新北市政府交通事件裁決處則表示，李男是因為闖紅燈被路過的巡邏警員攔查，警員在交談中聞到酒味，先用簡易酒測器測試酒精反應，再拿清水給他漱口並確認飲酒時間，隨後也有清楚告知接受酒測與拒測的法律效果，他可以自行分析兩者之間的利弊再做選擇，這段期間警員並沒有建議他要怎麼選擇，全程都有採證錄影為證。

新北地院法官勘驗採證錄影畫面之後，確認李男在拒測之前，警員的確有告知相關法律效果，甚至在他表明拒測之後，還補上一句「那個（簡易酒測器）只是有反應，我也不知道你到底喝多少，實際上還是要由你自己做選擇，不要說警方對你說什麼，讓你有什麼想法」。

法官接著表示，在錄影畫面中，警員光是說明接受酒測與拒測的法律效果，就足足講了10分鐘，李男卻說警員沒有明確告知如何處罰，與客觀事證不符，上述說詞顯然不足以採信，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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