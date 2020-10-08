　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商買水「轉開沒喀喀聲！」一看水位…苦主嚇爛反胃：真的要檢查

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 超商飲料 。（圖／資料照）

▲原PO在超商買水，卻疑似已經被開過。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前才報導《「偷舔」賣場冰淇淋！少年「挖」出凹洞後放回：還好欸...網全怒了》，現在又發生疑似偷開商品「超商版本」！一名女網友日前發文，說她早上出門上課，在超商買了一瓶水，要打開來的時候，發現不僅被開過，水位似乎有變少，不禁超反胃，「我現在還是覺得很噁心，我真的差點喝下去了。」

這位女網友在《Dcard》發文「記得！買東西都要記得檢查！！！」文章一開頭就直呼「喔我的天！ 我現在還是覺得很噁心」，說她記得之前才發生過有人惡作劇，把超商飲料打開偷喝又放回去，沒想到她自己也經歷同樣的事情，還是苦主那一方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說她出門上課的時候到超商買了一瓶水，到教室之後覺得口渴，打開瓶蓋想喝的時候，發現沒有平常開瓶的「喀喀喀」聲，仔細一看發現不僅被別人開過，「正常來說，買來的水位應該還要更上面一點，可是他不是！只是少了一點！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲開瓶不僅沒有「喀喀」聲，連水位都不對。（圖／翻攝自Dcard）

女網友也解釋道，因為平時自己都是喝很大口水，所以很清楚這樣少一點點的情況，絕對不是自己喝的，「不行不行 我現在還是覺得很噁心，我真的差點喝下去了！」也提醒其他人買東西一定要檢查，要保護自己。

原PO最後提到，她有致電給該超商，對方表示會加強巡邏，但她認為消費者也要照顧好自己，「要記得不管買了什麼東西都要特別留意檢查！保護自己也保護他人，做個有公德心的好人！」

貼文一出，其他人紛紛留言，「你看看要不要打電話和對方說一下，讓對方有警惕或是查監控」、「這真的要很小心警覺，勿忘以前有類似的毒飲料事件」、「有人偷開偷喝有2種可能，買之前、買之後，反正隨時要注意自己的東西，現在沒有理由，純隨機、臨時起意，變態的很多」、「之前在某高中附近打工，真的一堆會偷開來喝，被我抓到，還會反過來嗆我們。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
曾之喬透視衣「露渾圓亮點」！　網嚇：這尺度老公OK嗎
老公也在場！　人妻遭同桌朋友侵犯…求償結果曝
iPhone 12「神秘側條」新設計！　mini討論度炸鍋
小孩狂頂嘴怎辦？嚴立婷「打破專家說法」　育兒原則被推爆
快訊／美空軍MC-130J進入台灣海峽！飛行路線曝光
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶低碳遊花蓮！租電動機車暢玩山海4遊程　FB按讚現折200元

LIVE／4天增7例！全台新冠確診數達524人　指揮中心14時說明

第 37 屆政大金旋獎決賽將於 10／11（日）登場 李友廷等四組音樂人將到場助陣

吸毒而死人數增10倍！紙風車拼2年完成「全台958所國中」反毒演出

超商買水「轉開沒喀喀聲！」一看水位…苦主嚇爛反胃：真的要檢查

太管處《合歡山史話》獲獎　史籍照片與證據論述呈現讀者面前

「舊鞋救命」10/9登場！　楊右任、謝祖武現身高雄熱情開講

唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

遏止爐碴違法填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

2020台灣創新技術發明競賽　嘉藥勇奪金銀獎項

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

國慶低碳遊花蓮！租電動機車暢玩山海4遊程　FB按讚現折200元

LIVE／4天增7例！全台新冠確診數達524人　指揮中心14時說明

第 37 屆政大金旋獎決賽將於 10／11（日）登場 李友廷等四組音樂人將到場助陣

吸毒而死人數增10倍！紙風車拼2年完成「全台958所國中」反毒演出

超商買水「轉開沒喀喀聲！」一看水位…苦主嚇爛反胃：真的要檢查

太管處《合歡山史話》獲獎　史籍照片與證據論述呈現讀者面前

「舊鞋救命」10/9登場！　楊右任、謝祖武現身高雄熱情開講

唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

遏止爐碴違法填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

2020台灣創新技術發明競賽　嘉藥勇奪金銀獎項

1歲童從小「關鐵籠」！被迫和700隻動物生活...狠心媽當狗養

流浪雞晃進客廳全家問號　收編後發現根本比狗狗還黏！

國慶低碳遊花蓮！租電動機車暢玩山海4遊程　FB按讚現折200元

鄭秀文親手按下火化鈕　目睹「許志安抱15歲亡犬入箱」她崩潰痛哭

投資不一定「非台積電不可」！　黃天牧：將造市「讓各類股發光」

曾之喬肉色透視衣「渾圓亮點被看光」視角超邪惡！　網羞爆：這尺度老公OK嗎

雲林男居家檢疫「期滿前一天」騎車買午餐　沒戴安全帽被抓虧大了

整棟「直立式蝸居」每層只有5坪！新婚夫婦首爾蓋透天獲獎了

聯電8吋晶圓供不應求！股價衝破30元大關　登16年半來新高

快艇哈瑞爾奪最佳拚戰獎　被酸爆：最拚的球員不會防守？

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國慶日運勢大爆發　「4生肖」財運旺上天

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

快訊／台大醫院：公費成人流感疫苗已用罄

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車吸睛

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！官方回應了

女友經痛幫買紅豆湯！「1舉動」被敢出家門

「保溫箱汪洋一片」　外送哥嘆：做白工一天

高雄最難開在這！　運將曝慘況：比考駕照還難

更多熱門

相關新聞

找不到病人家屬！護理師：一定要設醫療卡

找不到病人家屬！護理師：一定要設醫療卡

「在急診看過太多太多急救的病人，車禍的病人入院找不到家屬。」一位急診護理師日前在《Dcard》發文，提到她看過太多病人送急診，院方卻找不到如何聯絡家屬的情況，「我遇過的病人，幾乎沒有使用此功能。」於是她就在文中教學蘋果手機的「醫療卡」功能，提醒大家真的要設定，畢竟凡是不怕一萬、只怕萬一。

雙十連假限定超商飲品第二杯半價

雙十連假限定超商飲品第二杯半價

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！

小7爆紅飛燕牌煉乳炸銀絲卷

小7爆紅飛燕牌煉乳炸銀絲卷

學校宿舍「流通貨幣」傳說！這款超好用

學校宿舍「流通貨幣」傳說！這款超好用

關鍵字：

Dcard超商瓶裝水寶特瓶礦泉水

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

《玩很大》行前通知留小鬼名字

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面