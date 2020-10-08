超商買水「轉開沒喀喀聲！」一看水位…苦主嚇爛反胃：真的要檢查

▲原PO在超商買水，卻疑似已經被開過。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前才報導《「偷舔」賣場冰淇淋！少年「挖」出凹洞後放回：還好欸...網全怒了》，現在又發生疑似偷開商品「超商版本」！一名女網友日前發文，說她早上出門上課，在超商買了一瓶水，要打開來的時候，發現不僅被開過，水位似乎有變少，不禁超反胃，「我現在還是覺得很噁心，我真的差點喝下去了。」

這位女網友在《Dcard》發文「記得！買東西都要記得檢查！！！」文章一開頭就直呼「喔我的天！ 我現在還是覺得很噁心」，說她記得之前才發生過有人惡作劇，把超商飲料打開偷喝又放回去，沒想到她自己也經歷同樣的事情，還是苦主那一方。

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原PO說她出門上課的時候到超商買了一瓶水，到教室之後覺得口渴，打開瓶蓋想喝的時候，發現沒有平常開瓶的「喀喀喀」聲，仔細一看發現不僅被別人開過，「正常來說，買來的水位應該還要更上面一點，可是他不是！只是少了一點！」

▲開瓶不僅沒有「喀喀」聲，連水位都不對。（圖／翻攝自Dcard）

女網友也解釋道，因為平時自己都是喝很大口水，所以很清楚這樣少一點點的情況，絕對不是自己喝的，「不行不行 我現在還是覺得很噁心，我真的差點喝下去了！」也提醒其他人買東西一定要檢查，要保護自己。

原PO最後提到，她有致電給該超商，對方表示會加強巡邏，但她認為消費者也要照顧好自己，「要記得不管買了什麼東西都要特別留意檢查！保護自己也保護他人，做個有公德心的好人！」

貼文一出，其他人紛紛留言，「你看看要不要打電話和對方說一下，讓對方有警惕或是查監控」、「這真的要很小心警覺，勿忘以前有類似的毒飲料事件」、「有人偷開偷喝有2種可能，買之前、買之後，反正隨時要注意自己的東西，現在沒有理由，純隨機、臨時起意，變態的很多」、「之前在某高中附近打工，真的一堆會偷開來喝，被我抓到，還會反過來嗆我們。」