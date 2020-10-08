阿美族青年自稱是「中國人」　原民會主委：原住民族不是炎黃子孫

記者楊蕓／台北報導

台灣青年代表、阿美族人楊品驊日前出席第12屆海峽論壇大會，上台演講時高喊：「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」，引發爭議。民進黨立委賴惠員8日在立法院質詢時批評，原民會僅以新聞稿聲明立場，應有更積極作為，原民會主委夷將・拔路兒強調，「台灣原住民是南島語族，不是炎黃子孫、中華民族，原住民不是中國人，因為我們的國家叫中華民國台灣，不是中華人民共和國。」

▲原住民委員會主委夷將・拔路兒。（圖／記者屠惠剛攝）

針對楊品驊的爭議言論，原住民族委員會當時透過新聞稿回應，原住民族不是炎黃子孫，也不是中華民族，絕非同文同源，呼籲民眾勿遭中國政府利用，成為統戰台灣的樣板。

立法院內政委員會8日邀請原住民族委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委賴惠員、沈發惠等都關注楊品驊於海峽論壇發表的「我是驕傲的中國人」爭議言論，呼籲原民會應展現更積極作為，而非只用一篇新聞稿聲明立場。

賴惠員表示，原民會只發佈一個新聞稿回應，可見對於中國統戰沒有強烈立場，夷將・拔路兒說，「台灣原住民是南島語族，不是炎黃子孫、中華民族，原住民不是中國人，因為我們的國家叫中華民國台灣，不是中華人民共和國。」

國民黨立委陳玉珍質詢時也詢問，「台灣原住民屬於南島語族，不是炎黃子孫，也不是中華民族嗎？」夷將・拔路兒重申，「我們本來就不是炎黃子孫，祖先告訴我們，原來就是住在台灣這塊土地，國內外的學者都認為台灣原住民是南島語族，發源地在台灣。」

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