「開完刀沒錢還要化療」癌男呆坐停車格　脫口兩句話再罰3萬

記者黃翊婷／綜合報導

59歲陳姓男子今年4月6日下午5時許喝醉酒，獨自呆坐在高雄市楠梓區建楠路與鳳楠路口的停車格內，還對前來勸阻的兩名警員罵髒話，結果吃上官司，被判處拘役30日；他以「生病沒有工作」為由提出上訴，最終仍被法官駁回，全案確定。

▲陳男坐在停車格發呆。（示意圖／記者張一中攝，與本案事發地點無關）

判決書中提到，陳男當日因為獨自呆坐在路邊停車格裡，熱心民眾見狀立即報案，佘姓、蘇姓警員獲報到場處理，卻挨罵「X你娘機X咧」、「你們這些王八蛋」，於是當場將人逮捕並帶回警局調查。

原來，陳男因為生病開刀，錢都花光了，聽到後續還要接受化療，不知道要到哪裡籌錢，心情不好只能藉酒消愁，沒想到卻因為酒後失言，挨告侮辱公務員罪，一審被判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

陳男提出上訴並表示，「我因為生病沒有工作，希望法官輕判。」不過，橋頭地院法官認為，陳男先前因公共危險案件挨罰3萬元，不到一年又觸法，況且侮辱公務員罪最重可處6月有期徒刑，他還是累犯，可加重刑期至9月，原審已有考量到他罹癌的狀況，難認有任何量刑過重的情形。

法官接著說，雖然很同情陳男的遭遇，但還是希望他為自身行為負責，否則法治無法彰顯，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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