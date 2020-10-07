高雄人行道畫「汽車停車格」！女運將怒批拖吊陷阱　警方說話了

記者黃子倩／高雄報導

高雄有非常多人都騎機車代步，路上有百萬輛機車到處跑，高雄市府因此在人行道上劃設機車停車格，不過卻有一名小黃女運將表示，她意外注意到在人行道上有一大格「停車格」，周邊只有白線框住，大小完全可以容納一般自小客車，但地上卻有被拖吊的粉筆字痕跡，她認為這樣的車格標示不清，很容易讓人混淆，就像「拖吊陷阱」。

▲高雄女運將認為人行道上的機車格標示不清容易讓人混淆。（圖／記者黃子倩翻攝）

這名33歲的劉姓女運本身已經開計程車5年，擁有汽車駕照15年，一直以來都從事恆春到高雄的包車服務，她進一步表示，上個月23日下午1點多，她到鼓山區第二戶政事務所辦事，當時她把車停在中華一路29巷路邊，卻意外注意到，人行道上竟然也有「汽車停車格」，讓她非常訝異，但她仔細一看，發現格子內竟然有車子被拖吊後，在地上所寫的粉筆痕跡，很顯然只要一停，就可能被拖吊。

▲高雄女運將認為人行道上的機車格標示不清容易讓人混淆。（圖／記者黃子倩翻攝）

劉小姐說：「現場完全沒有標示這是機車停車格，之前有些三寶，連機車待轉區都會停車了，更何況是像這樣電線桿跟樹的中間，這麼大的格位，如果地上被拖吊的粉筆字只要一不見，我相信這裡是戶政事務所，人來人往的人那麼多，還是會有不知情的人停上去而被拖吊。」因此她建議市府應該要在格位中加註「只限機車停放的字樣」。

對此，高市交通大隊第二中隊長陳世隆表示：「目前在高雄市區在人行道沒有汽車停車格，且路邊停車格位標準模式寬2公尺、長5公尺，並在停車格旁邊有設置編號，有收費的會有編號，沒收費的不會有編號，要請用路人特別注意，如果汽車誤停到人行道上的機車停車格，將會開罰600到1200元。」

►「即日起，我退出老化黨。」