台南少女被3男輪流性侵　爆料女超硬背景曝光！江湖說話分量重

記者黃翊婷／綜合報導

台南驚爆3名年輕男子撿屍未成年少女，第一個跳出來爆料的女網友被起底是已故角頭遺孀，因為在江湖上說話有分量，案件很快就引起警方關注。她7日上午在臉書PO文指控3男性侵少女，沒想到文章遭檢舉，氣到乾脆直接把大頭照換成他們的照片，「你們愛檢舉我，我就把你們的照片換頭貼！」

▲爆料女網友稱3男是性侵犯，男方則拿出少女的對話紀錄截圖證明自己的清白。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

女網友在爆料中聲稱，受害少女年僅十多歲，和朋友去唱KTV，喝了酒想要回家，卻被3名陌生男子開車載回家輪流性侵，由於少女沒有父母，事後是由長輩陪同前往警局報案，沒想到3男竟然跑去包圍警局嗆聲。然而，她的文章PO出不久就遭人檢舉移除。

女網友氣到乾脆把自己的臉書帳號大頭照換成3男的照片，痛罵他們欺負少女，「女生家人報警，你們還找人圍警局、嗆女生家人，還有臉檢舉？像你們這種XX世界上真的不多了，X一X躲在烏龜洞裡，你們也沒多有擔當！」

▼▲爆料女網友的臉書文章遭檢舉到「消失」，讓她氣到決定換大頭照。

雖然整起案件已經交由檢警偵辦，但根據《自由時報》報導，爆料的女網友背景其實超硬，她是某已故角頭的遺孀，在江湖上說話擁有一定的分量，如今跳出來指名道姓說3名年輕男子性侵少女，隨即引起警方重視，連帶也掀起網友熱議。

不過，對於被指控性侵少女，3男其中兩人隨後也發表聲明反擊，強調沒有打過少女、沒有包圍警局，更沒有嗆過女方長輩，甚至PO出一張對話截圖，直指是女生主動要求搭便車，並非爆料中所說的強行帶走。

由於雙方說法有很大的落差，詳細的事發經過，仍有待檢方進一步調查釐清。

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