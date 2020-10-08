3男撿屍台南少女！嫌疑人深夜自白：女方也有暗示、禍不及家人

記者黃翊婷／綜合報導

台南驚傳有未成年少女遭3名年輕男子撿屍性侵，事情被PO上臉書「台南爆料公社」，掀起網友一面倒的抨擊。而3男隨後也透過臉書PO文「還原事情經過」並聲稱，是少女先和他們有肢體上的互動，同行友人都看在眼裡，「我們也是人，因為女方先跟我肢體接觸，一個友人已經在沙發上睡覺，總之並非不是你們所造謠的那些話。」

▲3男其中一人的臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

遭指控性侵少女的3男，其中一人7日深夜在臉書PO出一張對話紀錄，聲稱7月13日那天他們與少女、友人一起到KTV唱歌，起初彼此並不熟悉，酒過三巡之後女生玩開了，主動和他們有肢體上的互動，當時和女方一起來的朋友都看在眼裡，「朋友有問到她要怎樣，她跟她友人說叫我們載她，我們當下也問她住哪，她說XX夜市，不知道哪一間忘記了，我們也不知道該怎麼辦，然後她說車子停在某地要回去牽車，當下我們也說好，並不是我們強行帶她走！」

男子強調，抵達目的地之後少女說沒辦法騎車，他才幫忙攙扶上樓休息，「我不知道你們說的性侵的定義是？我們也是人，因為女方先跟我肢體接觸，一個友人已經在沙發上睡覺，總之並非不是你們所造謠的那些話。」事後少女說要報警，他們也很配合，其中一個朋友當時不在，還趕回事發地點協助警方調查。

▲男方公開少女和朋友的對話。

「女生家人當時到場也跟我們說，什麼都不用說，都給機關處理。」男子表示，事後他們都有好好面對，那時候一起去KTV玩的女方友人也有出面作證，幫忙澄清事實，如果大家不信，就看看對話紀錄截圖，「以下都是女方跟她自己的朋友的對話！嘴都是長在自己身上，對，我們也有錯，也沒說要撇開什麼，該面對的我們都有跟警方處理，都有配合！」

大約2小時之後，另一名涉案人也在臉書PO出3點澄清，首先少女被打和他們一點關係也沒有；第二，他們沒有圍堵警局，也沒有嗆少女長輩；第三，是少女主動要求搭便車，並非他們強行帶走，「包圍警察局真的那麼好包嗎？警察都不會出來趕嗎？」希望大家不要加油添醋，也請網友別再打擾他的家人，這件事交給警方就好，「禍不及家人，各位應該也懂這個道理。」

▼第二人跳出來澄清。

▼爆料網友將自己的臉書大頭照換成3男的照片。

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