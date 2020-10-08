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台南少女遭3男輪流性侵「報案還堵警局嗆聲」　他319字曝關鍵證據

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台南少女遭3男撿屍性侵。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲爆料者直接把臉書大頭照換成3男的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆料網友）

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友7日在臉書「台南爆料公社」PO文指稱，有3名年輕男子對未成年的少女施暴，甚至強逼洗澡並輪流性侵，事情鬧大之後，他們還跑去包圍台南市第三警分局。對此，警方回應確有此事，不過全案已經依法移送，不方便對外多說。

爆料網友聲稱，受害少女年僅十多歲，和朋友去唱KTV，喝了酒想要回家，卻被3名陌生男子開車載回家輪流性侵，由於少女沒有父母，事後是由長輩陪同前往警局報案，沒想到3男竟然跑去包圍警局嗆聲。然而，這篇文章PO出不久就遭人檢舉，讓原PO氣到大罵，「你們還有辦法叫人去圍警局、嗆人家的長輩，這種事你們做得出來，現在還躲起來不敢面對、還檢舉文章，怕社會大眾知道你們是XXX（人名）嗎？」

台南少女遭3男撿屍性侵。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲爆料者的文章遭檢舉到刪除。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

大多數網友看完文章都很氣憤，也恨快搜出疑似涉案3男的臉書，並不斷留言痛罵，其中兩人保持沉默，只有一人出面說明事情經過。他發表一篇319字的文章，內容提到，當天一群人在包廂唱歌，少女玩開了和他們有肢體互動，甚至主動向朋友表示要叫他們載她回家，並不是強行帶走，「到了之後她說沒辦法騎車，叫我扶她上去休息，後來我不知道你們說的性侵定義是？我們也是人，因為女生先跟我肢體接觸，一個友人已經在沙發上睡覺，總之並不是你們所造謠的那些話。」

疑似涉案的男子強調，少女報案之後，他們都很配合警方調查，真相並非爆料中所說的那樣。不過，台南警方稍早證實，這起事件其實是發生在今年7月暑假期間，少女家屬的確有報案，3男也已經依妨害性自主罪嫌送辦，由於案件仍在偵查當中，所以不方便多說。

▼其中一人在臉書PO文還原事發經過，並貼出與少女友人的對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

台南少女遭3男撿屍性侵。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

台南少女遭3男撿屍性侵。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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