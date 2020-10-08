韓國瑜離開4個月　議員感嘆「高雄慘況」：夜市都是空的！

▲韓國瑜離開4個月，議員感嘆高雄變得「很平靜」。（圖／資料照）



記者林彥臣／綜合報導

前高雄市長韓國瑜被罷免離開高雄，距今已經4個多月，高雄市議員黃紹庭感嘆，自從新市長陳其邁上任1個多月以來，高雄真的變得「很平靜」，甚至整個中秋假期明顯感受到觀光客減少，夜市幾乎是空的。

黃紹庭在中廣廣播節目《8點千秋萬事》，接受主持人王淺秋的訪問表示，高雄這一年以來，經歷總統大選、罷韓投票、市長補選，感覺今年高雄一直在紛紛擾擾，情緒上上下下的情況，最近這一個月來的確是比較平靜，但是真的是「很平靜」。

王淺秋補充，「就是沒有人注意到高雄」。

黃紹庭說，高雄現在的確不再是這麼多媒體聚焦的地方，不但是電視媒體，連平面媒體都很少報導高雄市，或是陳其邁市長做得怎麼樣，能見度就變得差很多，甚至還觀察到高雄外來的觀光客也少了很多。

▲高雄市議員黃紹庭在廣播節目上接受王淺秋的訪問。（圖／翻攝自中廣新聞網YouTube）



王淺秋說，一些直播主或在地的朋友發照片給她看，六合夜市是空的，岡山之眼等景點也都是空的，連假每個縣市都人滿為患，可是高雄就沒什麼人很安靜。

黃紹庭回想，2019年總統大選前，陸客來台是緊縮的，各地觀光客都降低，只有高雄在上升當中，而且不只是陸客，還有來自世界各地的觀光客，一直到罷免案結束後，高雄整個觀光人口基數出現下降，所以不只是媒體在高雄變安靜了，連觀光客這方面也變安靜了。

黃紹庭強調，過去韓市長當時除了亮眼的政績之外，他的個人魅力也帶動了高雄的能見度，包括許多綠營市議員也是因為韓國瑜擔任市長，才能有這樣的全國知名度。

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