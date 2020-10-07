藍營7縣市首長站出來！簽「反空汙反萊豬」聲明捍衛民眾權益

▲中部七縣市長站出來，反瘦肉精豬肉、反空汙。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）
記者游瓊華／台中報導
台中市長盧秀燕7日邀集6縣市首長代表簽署「反空污共同聲明」及「反萊豬為食安把關共同聲明」，除齊力對抗空污，更堅持地方瘦肉精零檢出，捍衛民眾健康與豬農權益。
「中台灣區域治理平台-七縣市首長會議」7日在彰化縣政府登場，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣副縣長鄧桂菊齊聚一堂。
盧秀燕強調，今年七縣市首長會議主題為顧健康，共同反對含有瘦肉精美豬進口，維護民眾健康與豬農權益；反對中火未淘汰老舊燃煤機組，規劃再增新機組。
彰化縣長王惠美則說，七縣市以民生為主要議題，反空汙立場一致，共同反對萊克多巴胺進入國內，維護民眾健康。南投縣長林明溱提到，中部養豬業非常多，萊克多巴胺進口對地方打擊甚大，地方堅決反對進口。另中火新增機組，影響中部七縣市空品，南投縣肺癌檢出更是全台第一，盼向中央發聲，維護空品。
新竹縣長楊文科表示，地方首長堅決反對萊克多巴胺、拒絕美豬美牛，也堅持維護空氣品質。雲林縣長張麗善說明，雲林為養豬大縣，縣府從飼料廠到末端銷售平台堅持一律零檢出，並推出健康豬肉聯盟，提供產地直送服務。嘉義市長黃敏惠表示，中部縣市今年治理空污成效卓著，對於台電新增機組，希望中央不要忽略民意。苗栗縣副縣長鄧桂菊則說，今年透過治理平台議題小組，推動經濟發展策略。
▲台中市長盧秀燕7日邀集6縣市首長代表簽署「反空污共同聲明」及「反萊豬為食安把關共同聲明」。