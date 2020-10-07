藍營7縣市首長站出來！簽「反空汙反萊豬」聲明捍衛民眾權益

含有瘦肉精的美豬將在明年進口台灣，但國民黨立委蔣萬安在今（7日）立院質詢時踢爆，北市國小營養午餐菜單背面出現「萊豬宣傳單」，認為是在幫「瘦肉精說好話」。對此，北市教育局表示，菜單由團膳業者印製，目前已要求回收所有菜單，並取消10月份有獎徵答。