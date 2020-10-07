「瘦肉精豬肉」文宣進入北市中正、忠孝等國小　北市教育局回應了

▲校園營養午餐出現萊豬文宣。（圖／翻攝國會直播）

記者崔至雲／台北報導

含有瘦肉精的美豬將在明年進口台灣，但國民黨立委蔣萬安在今（7日）立院質詢時踢爆，北市國小營養午餐菜單背面出現「萊豬宣傳單」，認為是在幫「瘦肉精說好話」。對此，北市教育局表示，菜單由團膳業者印製，目前已要求回收所有菜單，並取消10月份有獎徵答。

根據教育局所提供的菜單看到，菜單上方指出，這樣的文宣是發給中正、忠孝、長春等國小，另外，除了顯示每日菜色外，下方則有瘦肉精解釋，但內文僅表示，「瘦肉精能減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤」，完全沒有提及瘦肉精所帶來的傷害。

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▲萊劑豬肉文宣進入校園。（圖／北市教育局提供）

針對這樣的文宣，教育局主秘陳素慧表示，校園內所發放的任何文宣，未來要落實行政會報、課發會確認後再發出，行政處室應要掌握完整內容。

至於是否有行政責任？陳素慧表示，要先釐清廠商為何會提供這樣的知識讓學生了解，並看學校的營養午餐合約中是否有相關罰則，並要的話還會審核是否停餐。

教育局也補充，為避免日後再次發生宣導資料的疑慮問題，教育局已督請學校針對營養教育宣導資料內容啟動雙重把關，宣導資料應完整揭露來源出處，送交學校午餐供應委員會審查後，交由學校課程發展委員會審核或經學校行政會議討論研商後，始得宣導使用。

