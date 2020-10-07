要求營養午餐瘦肉精「零檢出」　民團籲制定法令及罰則

▲民團要求學校營養午餐零檢出瘦肉精。（圖／家庭主流化聯盟提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

明年起瘦肉精美豬開放進口，日前國民黨立委在立院提案幼托機構場所禁止瘦肉精食材，遭民進黨立委封殺。多個民團今（7日）呼籲政府，應為孩子把關瘦肉精，並制定法令及罰則，要求學校營養午餐零檢出瘦肉精。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，明年一月開始，手搖飲要標示糖量及熱量，否則最高罰4百萬，但瘦肉精卻是相對寬鬆許多，應該要有法令為孩子嚴格把關，教育部雖要求各級學校一律採用國內豬肉，但因沒有罰則，瘦肉精美豬恐將流入食品加工廠及營養午餐供應商，混充在學校膳食中的加工食品，學生及弱勢家庭，很可能會是瘦肉精美豬的最終消費者。

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全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，政府提到要開放瘦肉精美豬已有一段時間，雖然教育部對團膳業者要求一定要用台灣豬，卻沒有看到更實質的處理，孩子沒有選擇只能接受。美豬和台豬價差高達25%以上，如何讓廠商發揮道德良心，照著法令走，是個問號。

彭淑燕呼籲，政府應從源頭就落實邊境管理，為孩子健康把關，對團膳業者相關的法令及配套應該要完善；學校的驗收人員沒有權力與足夠專業來判斷肉品的產地，政府與地方政府要扛起責任。

曾獻瑩認為，歐盟及160國家禁用的東西，不應該讓我們國家的下一代，吃到肚子裏，對於孩子食用的東西嬰幼兒及青春期的孩子，應該是用最高的食品標準，在法令不足及管理不當的情況下，恐怕是殘害下一代。

出席的家長代表也提到，國防部、警政署、教育部都表態，軍警孩子都不會吃到含萊劑美豬；陳時中也說不能吃；蘇貞昌也說他只吃國產豬，請問政府開放美豬進口，到底給誰吃？給健康的孩子吃嗎？明年元月就要進口了，所謂「零檢出」的規範為何？到現在政府還沒給我們一個明確的說明，身為家長，我們關心國小國中高中孩子的營養午餐。

曾獻瑩最後提到，希望政府的計畫與法律都應該要考慮到對家庭影響，開放美豬政策應有針對家庭及下一代的健康影響評估，來幫助政府各部門及國人了解美豬對國人家庭健康的影響。

