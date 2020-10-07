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7縣市簽署「減媒、反萊豬」　盧秀燕讚王惠美：最認真的縣長

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▲七縣市首長共同簽署減媒及反萊豬聲明。（圖／彰化縣政府提供）

▲七縣市首長共同簽署減媒及反萊豬聲明。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府7日主辦「中台灣區域治理平台七縣市首長會議暨觀光步道聯合行銷啟動記者會」，共同宣布平台達成23案合作項目，中彰投雲苗竹及嘉義等7縣市首長，一起簽署減煤減碳降空汙共同聲明，宣布要捍衛國人健康，反萊豬，為食安把關，並推出20條特色步道拍照上傳好禮四重抽活動。

活動現場由彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人參加。

▲七縣市首長共同簽署減媒及反萊豬聲明。（圖／彰化縣政府提供）

▲七縣市首長共同邀請民眾到中台灣旅遊。（圖／彰化縣政府提供）

台中市長盧秀燕指出，王惠美縣長是她從政2、30年來看過最認真的縣長之一，包括延宕十餘年的國道3號烏日交流道延伸至芬園段新闢工程(彰南大肚溪橋)，因為有興建跨溪的橋梁，大約1公里經費高達5億餘元，台中市政府分擔69%經費、彰化縣政府分擔31%經費，雖然地方政府自有財力不足，但王惠美縣長相當有魄力，且人緣好，積極向中央爭取要到補助經費，終於在去年動工，更可見王惠美縣長是位毅力堅決、使命必達、傾聽民意、勤於建設的好縣長。

▲七縣市首長共同簽署減媒及反萊豬聲明。（圖／彰化縣政府提供）

▲七縣市首長共同簽署減媒及反萊豬聲明。（圖／彰化縣政府提供）

盧秀燕表示，七縣市首長在記者會前緊急決議聯合主張「反對含有瘦肉精(萊克多巴胺)的美豬進口」，要守護縣民守護市民，希望維持萊克多巴胺零檢出的標準。彰化、南投、雲林等縣等縣豬農的權益也很重要，由中央政府想要編列成立百億元基金推動養豬產業全面升級，可想而知開放美豬進口將衝擊本土豬農權益傷害至少逾百億元以上，含有瘦肉精的美豬進口成木僅約本土豬肉的一半，於利之所趨的情況下，不僅嚴重打擊權益與生存，同時也對於民眾食安的保障嚴重的侵害。

▲七縣市首長共同簽署減媒及反萊豬聲明。（圖／彰化縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，最近積極與彰化縣透過濁水溪希望兩縣共治共遊，雲彰兩縣依照行政院核定的「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」，於東北季風盛行季節減緩沙塵飛起，這是與王惠美縣長共同努力的理念。

王惠美說，反空汙七縣市都是一致的立場，除了在去年簽署6項減少中火生煤的聲明之外，希望中央政府能聽的到我們對於縣(市)民健康的關懷，落實減少中火生煤使用量。彰化縣在這段時間來，也針對工業鍋爐做潔淨能源的汰換，也設立智慧微型空品感測器監督熱點區積極稽查汙染源，去年彰化縣的空氣品質良好比率達9成，空氣品質改善率全國第一。

▲七縣市首長共同簽署減媒及反萊豬聲明。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，今年受到疫情影響，對各行各業造成嚴重衝擊，除了共同推動防疫機制，在疫情減緩後，也要拚經濟，因此特別安排七縣市20條特色觀光步道，彰化縣推出有三條，分別是彰化市八卦山天空步道，從八卦山大佛出發，讓您在步道上像在森林上的感覺；員林市藤山步道坡度平緩，非常適合老中青小一起來共同參與，沿途還有知名的特色小吃；社頭鄉十八彎古道為三百年前挑鹽古道，生態豐富，登頂可觀賞一望無際的茶園，非常壯觀，歡迎大家一起來共襄盛舉。

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