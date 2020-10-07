共軍頻擾卻辦「戰鼓賽」每隊補助30萬　馬文君轟：陸軍要募太鼓達人？

▲陸軍11月辦「戰鼓競賽」挨轟。（圖／軍聞社、翻攝自馬文君臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

共軍戰機、船艦數度擾台，導致我國空海軍耗費許多資源保衛台海。國民黨立委馬文君7日爆出，陸軍這時候竟然在忙著辦「戰鼓競賽」，舉凡「旅」、「群」級單位成立隊伍，司令部甚至補助新台幣30萬元，還邀請海、空軍務必共襄盛舉，讓她直呼：「募兵要募太鼓達人？空海軍陪公子打鼓。」

國防部7日公布，今年迄今共217架次共機侵擾台灣西南空域，針對台灣周遭敵情威脅，國軍戰機共2972架次出動監偵攔截，所耗費成本約為新台幣255億元；船艦部分則有1029艘次擾台，我海軍維保費用約花費57億元。

空海軍近期監偵、戰備任務繁忙，馬文君砲轟陸軍，有錢打鼓缺錢打仗，現在還正忙著辦「戰鼓競賽」，11月要在中正紀念堂盛大上演鼓王爭霸，凡是「旅」，「群」級單位成立戰鼓隊，司令部補助30萬元，不只陸軍自己就要派出至少五支戰鼓隊參加，還邀請海、空軍務必共襄盛舉。

馬文君抨擊，如今台海風雲緊急，因應共機、共艦擾台，空海軍後勤零附件和燃料用油預算屢屢透支，陸軍竟然還有錢組鼓隊辦比賽？更匪夷所思的是，空海軍人員因為戰備精疲力竭，正常休假都有困難，哪裡還有空陪公子打鼓？募兵要募太鼓達人？

她坦言，台海防衛作戰確實由空、海軍打頭陣，但陸軍難道不需要共體時艱？不需要整軍備戰？真的要辦比賽，不如舉辦國軍戰技競賽，這還貼近戰訓本務。辦不切實際的戰鼓競賽，難道若是兩岸開打，陸軍要派出冠軍鼓隊，在岸上替空，海軍擊鼓助威？

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