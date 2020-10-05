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軍隊群聚感染暴增！失去味覺才驗出36人確診　軍官坦承中秋曾外出

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▲▼南韓中秋連假期間，篩檢檢體數量減少。（圖／達志影像）

▲南韓中秋連假期間，篩檢檢體數量減少。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今（5）日結束中秋連休（추석，韓文稱秋夕），全國民眾收假前從各地返回首爾工作崗位，雖新冠肺炎（COVID-19）仍在當局可控制範圍，單日新增病例維持2位數，然而先前已接連傳出部份從首都圈返鄉探親、祭祖的民眾確診，且駐屯於京畿道抱川市的陸軍砲兵部隊已傳出36人確診，加上醫療院所與療養設施仍傳出零星群聚感染，病毒感染途徑為未明，疫情仍不容忽視！

根據統計，截至5日0時為止，南韓今（5）日上午9時30分共通報73起病例，其中64例為境內感染、9例為境外感染；目前南韓共累計24164例確診、422例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增49例（首爾佔19例、京畿道佔25例、仁川佔5例）；釜山新增5例；蔚山新增4例；忠清南道與全羅北道各新增2例；大田與慶尚北道各新增1例。

▲▼南韓京畿道抱川陸軍砲兵部隊傳出群聚感染，其中一名軍官坦承連假曾外出。（資料照／達志影像／美聯社）

▲京畿道抱川陸軍砲兵部隊傳出群聚感染，其中一名軍官坦承連假曾外出。（資料照／達志影像／美聯社）

根據韓媒《News1》，京畿道抱川市陸軍砲兵部隊截至5日上午10時，共累計36人確診，其中33人為一般士兵、3人為幹部軍官，是目前疫情發展以來情勢最危急的部隊群聚確診案例，該支部隊出現確診後，軍方立即針對該支部隊下達「社交距離防疫」第2階段，所有營內士兵11日前禁止休假、外出、外宿。

南韓國防部代理發言人文弘植（문홍식，音譯）5日例行記者會上表示，抱川陸軍砲兵部隊有3名士兵忽然失去嗅覺與味覺，至軍醫院接受篩檢後，於4日確診新冠肺炎，隨後該支部隊230多名成員也接受篩檢，才揪出共36名確診者。

其中有一名確診的軍官表示，其實中秋連假時曾往返軍營內外，且9月26至27日曾往返首爾，不排除該段時間遭病毒感染。

▲▼儘管南韓政府禁止開天節集會，仍有保守派支持群眾聚集至首爾市中心。（圖／達志影像）

▲儘管南韓政府禁止開天節集會，仍有保守派支持群眾聚集至首爾市中心。（圖／達志影像）

另外，京畿道楊平郡建設業累計12例；首爾市麻浦區首爾設計高中累計7例；慶尚北道浦項市南區製造業累計6例；京畿道富川市某療養院共累計11例；釜山市釜山鎮區某綜合醫院累計4例。

根據《韓聯社》，防疫當局指出，連假期間教會、健身房也傳出零星群聚感染，首爾平均每日新增20多例。南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）在5日例行記者會上表示，由於中秋連休期間篩檢量減少，加上返鄉等全國性大移動，不排除未來數日單日新增病例數會漸增，須觀望至本周末。

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