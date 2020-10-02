陸軍退將高喊「我是中國人」　陸委會斥言行離譜：傷害台灣人心

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

前陸軍總司令陳廷寵近日高喊「我們是中國人」，並批評現今國軍戰力等於0。對此，陸委會表示，此舉已傷害台灣人民情感，並引發台灣社會普遍反感。另外針對陳廷寵擔任華東台商學校董事一事，陸委會強調，他個人之不當言行與其並無直接關連。

▲陳廷寵。（圖／翻攝華東台商子女學校官網）

陸軍軍官學校校友總會9月29日舉辦「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」，前陸軍總司令陳廷寵致詞時，高喊「我是中國人，是驕傲的象徵」，此話一出引發爭議。

陸委會1日晚間作出回應，認為陳廷寵對於兩岸關係極為不當的發言，已傷害台灣人民情感，並引發台灣社會普遍反感，「本會對於陳廷寵先生的離譜失格言行，表達高度遺憾。」

另外，針對外界以陳廷寵先生擔任華東台商學校董事，質疑政府予以中國大陸台商學校經費補助的妥當性一事，陸委特別強調，台商學校在陸經營不易，政府基於保障台商學生受教權益的政策考量，以經費補助台商學校學生，與陳廷寵先生個人之不當言行並無直接關連。

陸委會最後指出，未來仍將會同教育部，落實對於台商學校的協助與輔導，確保台商能夠健康永續經營，讓在陸台商子弟都有機會接受台灣的教育。