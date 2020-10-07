內輪差+視線死角！　台南單車婦遭水泥預拌車輾壓喪命

記者林悅／台南報導

台南市安平區平通路與國平路口，發生一件水泥預拌車與腳踏車，疑因視野死角及內輪差所造成之車禍命案，造成75歲周姓老婦人經送醫傷重不治，經警現場初步處理確認55歲大車駕駛人酒測值為0，全案依過失致死罪函送台南地檢偵辦中。

▲台南市安平區平通路與國平路口，發生一件水泥預拌車與腳踏車，疑因視野死角及內輪差所造成之車禍命案，造成75歲周姓老婦人經送醫傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，10月6日下午3時30分許，在台南市安平區平通路與國平路口，發生一件水泥車與腳踏車疑似視野死角及內輪差所造成之嚴重交通事故，大貨車李姓駕駛（55歲）沿平通路西向東行駛至事故路口右轉國平路時，擬似未發現右側同向腳踏車，致使發生擦撞，腳踏車駕駛周姓民眾（女，75歲）遭輾壓、送醫傷重不治，經警現場初步處理確認李姓駕駛無酒駕情事，酒測值為0。

市警四分局指出，大型車因為車體高且長，造成駕駛人視野死角大，駕駛或用路人只要有一個不注意，就可能就會鑄成憾事。針對大型車在道路間會遇上的主要問題，提醒用路人和駕駛針對大型車內輪差、視野死角、氣流影響等做出相對應措施，最安全的方式就是「與它保持安全距離，或停下等大型車通過後再行通過」原則。

市警四分局分局長蔡進閲呼籲市民，大型車輛「視野死角」多又有「內輪差」與「氣流影響」等問題，市民不論歩行或駕車，均應保持適當距離，特別在路口時更要注意大型車行向，才能避免碰撞意外，小心迴避，以保障自身安全。

・超級經典明星商品，網路好評一面倒