35隻猴子打群架　踩塌樓房壓死屋主和工人

▲ 印度阿格拉有35隻猴子闖入民宅打架，導致房屋崩塌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

印度北方邦（·Uttar Pradesh）阿格拉（Agra）近日發生一起意外事故，一名屋主拉克斯曼（Laxman Tulisiani）和建築工人維拉（Veera）在家中的二樓拆除牆壁，沒想到3樓卻出現35隻猴子在「打架」造成房屋崩塌，掉落的石塊砸中兩人頭部致死。

根據《Time Now News》報導，任職黃金交易估價師的拉克斯曼日前因為房子年久失修，想要進行改造工程，不料在3樓突然闖入35隻猴子打架。當拉克斯曼與維拉正想要上樓檢查時，3樓卻傳出激烈的騷動，就在此時，房屋突然崩塌，掉落的石塊砸中兩人頭部，隨後，警方接獲報案趕到現場，將兩人送院後宣告不治。

阿格拉是著名景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的所在地，據悉，有超過2.5萬猴子在當地生活，並受到宗教保護和遊客的投餵食物，讓猴子數量愈來愈多，因此在當地常常發生猴子「殺人事件」。

去年11月有一群猴子闖入當地一處民宅，並將屋中的嬰兒咬死；同年亦有一名58歲婦人被猴群攻擊，流血過多死亡。當地政府曾經將猴子轉移到森林地區，後來遭到動物權利組織反對，而停止轉移行動。