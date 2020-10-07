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35隻猴子民宅「打群架」！疑撞倒牆壁...屋主、建築工淪亡魂

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（示意圖／unsplash）

▲兩派猴子在一間民宅的3樓發生激烈衝突。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

印度北方邦（UttarPradesh）阿格拉城（Agra）5日晚間發生一起不幸的意外事故。35隻猴子為了爭奪地盤，突然闖進當地正在施工的一間民宅的3樓打架，期間不小心撞倒了牆壁，竟將正巧在2樓查驗屋況的屋主黃金交易商「拉克斯曼」（Laxman Tulisiani）及建築工人韋拉（Veera）壓傷，兩人隨後被送往醫院急救，可惜仍為時已晚。

根據《Weather》報導，拉克斯曼為了修繕年久失修的房屋，在意外發生當晚找來韋拉一起勘查屋況，當2人來到2樓查驗牆壁狀況時，樓上突然傳出劇烈聲響，隨後2人便被墜落的石塊壓傷。醫護人員抵達現場後，急忙將人救出並送醫急救，但2人仍因頭部傷勢嚴重宣告不治。

意外發生後，當地民眾紛紛對阿格拉城的市長納文賈恩（Navin Jain）提出要求，表示希望將猴子自城市轉移至郊區森林，以免再有人受害；據了解，這並非當地唯一一起的猴群傷人事件，2019年11月就曾發生過有猴子闖入民眾家中，將新生嬰兒殺死後逃離的案件。

對於民眾的要求，賈恩則表示，「我們一直有定期向當局提出建議，甚至提出提供財政援助的提議，但由於某些未知的原因，政府一直在拖延處理此事。」

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