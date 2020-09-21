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首名遊客來自台灣！泰姬瑪哈陵無懼疫情重啟　每日只接受5千人

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▲▼泰姬瑪哈陵。（圖／CFP）

▲泰姬瑪哈陵在關閉半年後，於9月21日重新開放。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

印度泰姬瑪哈陵3月因新冠肺炎關閉至今，終於在21日重新對外開放，象徵境內重啟常態商業活動。印度當局指出，第一個進入泰姬瑪哈陵的是一位在印度長住的台灣人。

綜合《印度斯坦時報》與Oneindia報導，泰姬瑪哈陵每年都會吸引約700萬名旅客到訪，但因新冠肺炎疫情影響，這個著名的景點已關閉長達半年之久。印度當局表示，泰姬瑪哈陵過去曾多次因戰爭而關閉，但這次卻是最久的一次。

▲▼印度女子佩戴金絲口罩。（圖／CFP）

▲所有進入泰姬瑪哈陵的遊客被要求必須佩戴口罩，此為示意圖。（圖／CFP）

雖然泰姬瑪哈陵已重新對外開放，但它每天最多只會接受5000名遊客，且主陵墓每次僅有5人可同時入內。參觀時間將分為上午和下午兩個時段，每個時段各接受2500名遊客，週五維持關閉的慣例。

官員指出，所有旅客都必須接受體溫測量、消毒雙手後，才被允許入內，在參觀時也被要求戴上口罩，並嚴守社交距離。目前泰姬瑪哈陵不開放現場售票，遊客可以通過網站或APP線上購買門票。

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，印度目前感染新型肺炎的人數已超過540萬人，但這座著名的觀光勝地仍在此時重新開放，試圖象徵性宣告一切如常。

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